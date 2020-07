Οικονομία

Κορονοϊός: “Μαύρες” προβλέψεις για την παγκόσμια αεροπορική κίνηση

Ούτε σε 5 χρόνια δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν από την πανδημία, όπως εκτιμά η ΙΑΤΑ. Τεράστιες οι απώλειες φέτος για τις εταιρείες.

Η παγκόσμια εμπορική αεροπορική κίνηση δεν θα επανέλθει στο επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του νέου κορονοϊού μέχρι το 2024, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των συνόρων, η οποία αποθαρρύνει τα διεθνή ταξίδια, εκτιμά η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ).

«Εκτιμούμε τώρα ότι δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο (της αεροπορικής κίνησης) του 2019 πριν από το 2024, δηλαδή έναν χρόνο αργότερα απ’ όσο υπολογίζαμε προηγουμένως», είπε ο Μπράιαν Πιρς, ο οικονομικός διευθυντής της IATA, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ως αιτίες, επικαλέστηκε την πιο αργή αποκατάσταση των αεροπορικών συνδέσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο και την αβεβαιότητα όσον αφορά την άρση των περιορισμών στα σύνορα.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αποκατάσταση των αεροπορικών συνδέσεων θα είναι «πιο αργή απ’ όσο ελπίζαμε, το παρατηρήσαμε ήδη τον Μάιο και τον Ιούνιο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η αναζωπύρωση της COVID-19 σε ορισμένες χώρες εμποδίζει το άνοιγμα των συνόρων.

Η ΙΑΤΑ υπολογίζει πλέον ότι η πτώση της εναέριας κυκλοφορίας θα φτάσει στο 63% φέτος, αντί για 55% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή της. «Οι προβλέψεις εξαρτώνται κατά πολύ από τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ελέγχουν την επιδημία», πρόσθεσε ο Πιρς. Όπως είπε, η ανακάλυψη ενός εμβολίου θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση για τις αεροπορικές εταιρείες.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο διέκοψε τη σύνδεσή του με την Ισπανία και αυτό προκαλεί αβεβαιότητα», συνέχισε, παρατηρώντας επίσης ότι δεν έχουν ξαναρχίσει μαζικά οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, κυρίως οι υπερατλαντικές.

Η ΙΑΤΑ, στην οποία μετέχουν 290 αεροπορικές εταιρείες, εκτιμά ότι τα διαφυγόντα κέρδη του τομέα για το 2020 θα ανέλθουν σε 419 δισεκατομμύρια, λόγω της κρίσης του νέου κορονοϊού. Θα μειωθούν δηλαδή στο μισό τα έσοδα του τομέα παγκοσμίως.