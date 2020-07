Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός “υποδέχεται” τον Σαβιέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Πορτογάλος που έρχεται στην Αθήνα για λογαριασμό των “πράσινων”. Ποιες θα είναι οι απολαβές του.

Στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ της Τρίτης ο Αντόνιο Σαβιέρ, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Ο 28χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, που ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (26/7) τις υποχρεώσεις του με την Τοντέλα (εξασφάλισε την τελευταία αγωνιστική την παραμονή της στην πορτογαλική Primeira Liga) και είναι και τυπικά ελεύθερος.

Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη κι εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2022 με τους «πράσινους».

Οι δε ετήσιες απολαβές του, θα κυμαίνονται στις 150.000 ευρώ.