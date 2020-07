Κόσμος

Ερντογάν: Τον Δεκαπενταύγουστο θα τελεστεί λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

Η ανακοίνωση από τον Τούρκο Πρόεδρο έγινε στον απόηχο της διεθνούς κατακραυγής για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε πως τον φετινό Δεκαπενταύγουστο οι Χριστιανοί θα μπορούν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως με την κίνηση αυτή, ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει να... διασκεδάσει τις εντυπώσεις, μετά την διεθνή κατακραυγή που πυροδότησε η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Τα έργα στήριξης της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκαν και πλέον είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους πιστούς.

Τον Ιούνιο του 2010 το Τουρκικό Κράτος έδωσε άδεια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να τελεστεί στην ιστορική μονή η λειτουργία για την γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Η Μονή της Τραπεζούντας είχε κλείσει το 2015 για να επισκευαστεί, αφού ήταν απαραίτητα τα έργα στήριξής της, μιας και το μοναστήρι είναι λαξευμένο σε βράχο, σε ύψος 1200 μέτρων.

Το μοναστήρι ίδρυσε ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος, το 386.

Τον περασμένο Μάιο είχε ανοίξει μόνο ένα μέρος της Παναγίας Σουμελά, αφού οι εργασίες συνεχίζονταν.