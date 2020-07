Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: Θρήνος στην ομογένεια για τους νεκρούς σε γηροκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω κινητών τους αποχαιρέτησαν οι συγγενείς τους. Δραματικές μαρτυρίες. Δάκρυσε η Υπ. Υγείας σε συνέντευξη Τύπου.

Από την κάμερα ενός κινητού ο ομογενής Νικόλας Μπαρμπούσης είδε για τελευταία φορά την οικογένειά του. Ο 79χρονος τρόφιμος του ομογενειακού γηροκομείου «Βασιλειάδα» στην Μελβούρνη της Αυστραλίας ξεψύχησε λίγο αργότερα χτυπημένος από τον κορονοϊό.

Ακόμα 9 Έλληνες στο ίδιο γηροκομείο χτυπημένοι από τον Covid-19 άφησαν την τελευταία τους πνοή. Ο θάνατός του αναστατώνει τον Ελληνισμό της Αυστραλίας, αλλά και την Κυβέρνηση.

Η ομογενής Υπουργός Υγείας στη Βικτώρια χάνει την ψυχραιμία της και δακρύζει σε συνέντευξη Τύπου για όσα συμβαίνουν στο γηροκομείο.

Από τους 112 τρόφιμους του γηροκομείου, όσοι επέζησαν έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Μελβούρνης. Συγγενείς των θυμάτων, ζητούν εξηγήσεις από το Ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Συνολικά 800 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 61 γηροκομεία της Αυστραλίας, μεταξύ αυτών τα 84 στην «Βασιλειάδα».

Στην επαρχία της Βικτώριας, 9.000 άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό.