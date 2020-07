Κοινωνία

Κορονοϊός - Συγκοινωνίες: Ακόμα πιο αραιά τα δρομολόγια, ανησυχία για τον συνωστισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του θερινού προγράμματος, η οποία ωστόσο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες φέτος.

Στην επόμενη, πιο αργή “πίστα” εισήλθαν από τη Δευτέρα οι αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, καθώς τέθηκε σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του θερινού προγράμματος, η οποία παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες φέτος.

Ειδικότερα, λεωφορεία και τρόλεϊ δρομολογούνται πλέον με ακόμα αραιότερα δρομολόγια λόγω των εφαρμογής των θερινών αδειών. Πρόκειται για πρακτική που ακολουθείται κάθε Αύγουστο, ενώ από τον Ιούνιο τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο σκέλος του θερινού προγράμματος δρομολογίων, σύμφωνα με το οποίο επιβάλλεται η πρώτη (περιορισμένη) μείωση δρομολογίων, όπως υπογραμμίζει στο σχετικό ρεπορτάζ η “Καθημερινή”. Ωστόσο, η φετινή χρονιά βρήκε τις συγκοινωνίες με “ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων” από τις αρχές της άνοιξης, λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Έτσι, η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση είναι περιορισμένη εδώ και μήνες, καθώς από τη μία θεωρείται ότι οι μετακινήσεις είναι λιγότερες, ενώ μεγάλη μερίδα εργαζομένων στις συγκοινωνίες έκανε χρήση αδειών ειδικού σκοπού. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα σοβαρά προβλήματα που εμφανίζει ο στόλος των λεωφορείων και τρόλεϊ, τα οχήματα που δρομολογούνται είναι πολύ περιορισμένα.

Τα προβλήματα παραδέχθηκε σε συνέντευξή του και ο Yπoυργός Υποδομών, Κώστας Καραμανλής, τονίζοντας ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Τα προβλήματα του στόλου, όμως, τα οποία απέδωσε ο ίδιος σε αδράνεια της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν επιτρέπουν ενίσχυση των δρομολογίων. Εν αναμονή του διαγωνισμού για την απόκτηση μέσω leasing λεωφορείων, που εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί το αργότερο τον Οκτώβριο, ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για συγχρωτισμό, ο οποίος όμως απαιτεί προσοχή. «Ό,τι και να κάνουμε, όμως, στα ΜΜΜ θα υπάρχει και συγχρωτισμός, θα υπάρχουν και περιπτώσεις που θα στριμωχτεί ο κόσμος. Σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Γι’ αυτό λέμε: Στα ΜΜΜ φοράμε όλοι μάσκα», δήλωσε ο κ. Καραμανλής. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τους ελέγχους για τη χρήση μάσκας διενεργεί η Αστυνομία, δυνάμεις της οποίας όμως δεν μπορούν να βρίσκονται σε κάθε όχημα.

Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς το θερινό πρόγραμμα ισχύει από τα μέσα Ιουλίου.

Στους ΗΣΑΠ (γραμμή 1 μετρό) τα δρομολόγια θα διεξάγονται με συχνότητες ανά 10,5΄ (και 12,5΄ τα Σαββατοκύριακα) μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Από τη Δευτέρα έως και την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, τα δρομολόγια στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα διεξάγονται με συχνότητα από 7΄ έως 10΄. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος Αυγούστου θα διεξάγονται ανά 10 λεπτά όλες τις ώρες της ημέρας.

Τέλος, η συχνότητα των δρομολογίων τραμ διαμορφώνεται στα 12΄, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι ξεπερνούσε ακόμα και τα 30΄ σε ορισμένες περιπτώσεις.