Κόσμος

Πυρκαγιά στο Σαν Φρανσίσκο: Στις φλόγες παραδόθηκαν καταστήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τεράστια επιχείρηση της Πυροσβεστικής για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική του Σαν Φρανσίσκο, στις ΗΠΑ, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορική συνοικία και εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Τουλάχιστον έξι εμπορικά καταστήματα παραδόθηκαν στις φλόγες και οι πυροσβέστες έδωσαν πολύωρη μάχη, μέχρι να καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Μάλιστα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στη διάρκεια της επιχείρησης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, δεν έχουν διευκρινιστεί.