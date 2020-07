Κόσμος

Νεαρός οδηγός, που ήθελε να αυτοκτονήσει, ξεκλήρισε οικογένεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει τη Ρουμανία το φρικτό τροχαίο δυστύχημα και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Μία οικογένεια ξεκληρίστηκε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας. Ένα ζευγάρι με την κορούλα τους, είχε ξεκινήσει για μία εκδρομή στη Μαύρη Θάλασσα, με το καινούριο αυτοκίνητο που είχε αγοράσει μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε μετωπικά με ένα ΙΧ που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, το τροχαίο προκάλεσε ένας 25χρονος οδηγός, ο οποίος ήθελε να αυτοκτονήσει! Έχοντας αναπτύξει ταχύτητα 215 χλμ/ώρα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου “καρφώθηκε” πάνω στο αυτοκίνητο της άτυχης οικογένειας.

Ο 25χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο, Σκοτώθηκαν επίσης ο 41χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και η 6χρονη κόρη του, ενώ η 34χρονη μητέρα χαροπαλεύει στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία βρήκε ένα χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο ο 25χρονος ανέφερε πως ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, επειδή τον εγκατέλειψε η σύντροφός του. Τον τελευταίο καιρό έμενε με τη γιαγιά και τον αδερφό του. Η μητέρα του, που πήγε στην Ισπανία για να δουλέψει, του είχε αγοράσει πρόσφατα το αυτοκίνητο, με το οποίο προκάλεσε το τροχαίο.