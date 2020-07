Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: δεν θα τελεστεί λειτουργία στην Παναγία Σουμελά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Φανάρι. Ειχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του ΠΑτριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ερντογάν.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα, δεν θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της προστασίας του κλήρου και των πιστών από την πανδημία του κορονοϊού.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Στην ανακοινωση του Πατριαρχείου αναφέρεται: «Διά του παρόντος ανακοινούται ότι, λόγω της συνεχιζομένης πανδημίας του νέου κορωνοιού, δεν επετράπη υπό των αρμοδίων Τουρκικών Αρχών η τέλεσις της Θείας Λειτουργίας εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά Τραπεζούντος, την 15ην προσεχούς μηνός Αυγούστου. Τούτο φέρον εις γνώσιν των ενδιαφερομένων το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, επικαλείται επ' αυτούς και επί πάντας την χάριν και την άμαχον προστασίαν της Παναγίας της Σουμελιώτισσας»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, κατά τα εγκαίνια της επαναλειτουργίας της Παναγίας Σουμελά ο Τούρκος πρόεδρος είχε αναφέρει ότι μπορεί να γίνει λειτουργία στην ιστορική μονή τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ προηγήθηκε της ανακοινωσης του Πατριαρχείου, τηλεφωνική επικοινωνία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρόεδρο.