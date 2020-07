Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και ο Ερμής περνώντας το πρώτο μισό του Καρκίνου έχει ξεκινήσει να πραγματοποιεί τις αντιθέσεις του με τους πλανήτες στον Αιγόκερω, αρχής γενομένης με το Δία.

ΚΡΙΟΣ: Με τους Δία και Ερμή να διασταυρώνουν τα ξίφη τους και να επηρεάζουν κυρίως τα παρορμητικά (ναι, κι εσένα λέω) είναι πιθανό να απογοητευτείς από την οικογένεια σου, όσον αφορά στην υποστήριξη που μπορεί να υπολόγιζες να έχεις από αυτούς στην προσπάθεια σου να ανταπεξέλθεις στις επαγγελματικές ή κοινωνικές σου υποχρεώσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να μη μεταφέρεις το άγχος της δουλειάς στο σπίτι, αν δε θες να κάνεις το σπίτι ρινκ και τους δικούς σου σάκους του μποξ.

ΤΑΥΡΟΣ: Αυτή η αντίθεση του Ερμή με τον Δία σε κάνει λίγο υπερβολικό στις επαφές σου με τους άλλους, ειδικά αν μιλάμε για νέες γνωριμίες που κάνεις και προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Θα σου πρότεινα να λες τα μισά απ’ όσα σου έρχονται, γιατί εύκολα μπορείς να ξεφύγεις και να έχεις αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία υπολογίζεις. Παράλληλα, προσπάθησε να κρατήσεις μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και να μην εκνευρίζεσαι

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η αντίθεση του κυβερνήτη σου, του Ερμή, με το Δία συμβαίνει για εσένα σε έναν άξονα που έχει να κάνει με τα οικονομικά σου, τα δικά σου ή του συντρόφου σου, αλλά και κάποια κληρονομικά ζητήματα για τα οποία μπορεί να αισιοδοξείς εδώ και καιρό. Γενικά θα πρέπει να προσέξεις ενδεχόμενες συμφωνίες, γιατί απ’ τη χαρά σου μπορεί να προσπεράσεις όρους που δεν είναι ευνοϊκοί για εσένα, όπως και το να μην ξοδέψεις χρήματα που δεν έχουν μπει στην τσέπη σου, μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα σου έρθουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η αντίθεση του Ερμή από το ζώδιο σου, με το Δία σου φουσκώνει τα μυαλά με αποτέλεσμα να φέρεσαι αλαζονικά και να προχωράς σε αψυχολόγητες ενέργειες που μπορεί να σε εκθέσουν. Προσπάθησε να πατήσεις στη γη και να αντιμετωπίσεις τα γεγονότα όσο πιο ρεαλιστικά μπορείς, γιατί μπορεί να πέσεις θύμα εκμετάλλευσης. Προσοχή και στο ενδεχόμενο που κάνεις κάποια νέα γνωριμία αυτές τις μέρες που φαντάζει σαν να έπιασες το λαχείο, γιατί σύντομα θα…καθαρίζεις σκάλες.

ΛΕΩΝ: Με τον Ερμή σε αντίθεση με το Δία και ταυτόχρονα τον Άρη στον Κριό χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία για να διαχειριστείς κάποια πράγματα που μπορεί να σου δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιοι σε κοροϊδεύουν ή έστω δεν είναι και τόσο ειλικρινείς απέναντι σου. Επίσης, προσπάθησε να μη δραματοποιείς τα γεγονότα στον εργασιακό σου χώρο. Ακόμα κι αν φοβάσαι ότι η θέση σου διακυβεύεται καλό θα είναι να μην υπερβάλλεις εαυτόν προκειμένου να αποδείξεις ότι την αξίζεις, αλλά να αντιμετωπίσεις με επαγγελματισμό όσα σου αναλογούν.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ερμή να βρίσκεται σε αντίθεση με το Δία οι εξελίξεις σε αφορούν, κυρίως σε ερωτικό επίπεδο, αφού μπορεί να γοητευτείς από κάποιον για τους λάθος λόγους ή να αντιμετωπίσεις αλαζονικά κάποιον που αξίζει το σεβασμό σου. Καλό θα είναι γενικότερα να είσαι προσεκτικός στις επαφές σου αυτές τις μέρες και να επιτρέψεις στους άλλους να κρίνουν τις ιδέες τις οποίες αποφασίζεις να μοιραστείς μαζί τους, γιατί μπορεί να σου κάνουν χρήσιμες επισημάνσεις που δεν είχες σκεφτεί. Σε κάθε περίπτωση μην προσπαθήσεις να τους επιβάλλεις τις απόψεις σου.

ΖΥΓΟΣ: Με τον παρορμητικό σταυρό, στον οποίο ανήκεις κι εσύ, να ενεργοποιείται από την αντίθεση του Ερμή με το Δία θα πρέπει να είσαι προσεκτικός απέναντι σε βαρίδια που θα μπορούσαν να γείρουν την πλάστιγγα ανάμεσα στην καριέρα και την οικογενειακή ζωή προς τη μία ή την άλλη πλευρά σε τέτοιο βαθμό που να ξεφύγει του ελέγχου σου. Δε θα σε βοηθήσει σε τίποτα να υπερεκτιμήσεις τις ικανότητες σου. Απόφυγε τις βαρυσήμαντες αποφάσεις, γιατί μπορεί το ρίσκο να μην αξίζει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέξεις με την αντίθεση που σχηματίζουν Ερμής και Δίας είναι το να υπερεκτιμήσεις τις οδηγικές σου ικανότητες, αφού θα μπορούσε να αποδειχτεί ολέθριο λάθος. Αν σκοπεύεις να ταξιδέψεις ή να οργανώσεις κάποιο ταξίδι αυτές τις μέρες προσπάθησε να βγάλεις την πιο οργανωμένη πλευρά που διαθέτεις και να διασφαλίσεις πως έχεις κάνει σωστά ό,τι περνάει απ’ το χέρι σου. Επίσης, απόφυγε να κάνεις συζητήσεις ιδεολογικού, θρησκευτικού περιεχομένου ή οποιουδήποτε άλλου μπορεί να φανατίσει τις δύο πλευρές, γιατί δεν ξέρεις που θα καταλήξει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ερμή σε αντίθεση με το Δία η υπερβολική σου αυτοπεποίθηση μπορεί να σε κάνει να διαβάσεις λάθος κάποιες καταστάσεις και αυτό θα μπορούσε να έχει συνέπειες και οικονομικές, αλλά και στα ερωτικά σου. Ο απέναντι μοιάζει να έχει «poker face», ανέκφραστη μούρη δηλαδή, και σου είναι πολύ δύσκολο από τη μία να διαβάσεις τις σκέψεις του κι από την άλλη να αποδεχτείς ότι μπορεί να μη διαισθάνεσαι σωστά. Όπως και να έχει, καλύτερα να μιμηθείς τον φίλο σου τον Καρκίνο αυτές τις μέρες και να κινηθείς πλαγίως.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτές τις μέρες ίσως μνημονεύσεις αρκετές φορές τη διαφήμιση που έλεγε «καλύτερα να μασάς αντί να μιλάς», αφού δυσκολεύεσαι να συγκρατήσεις το στόμα σου, ενώ ίσως προβείς σε αποκαλύψεις που μπορεί να στεναχωρήσουν σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου. Από την άλλη βέβαια κι εσύ μπορεί να ακούσεις πράγματα που θα σε κλονίσουν. Επειδή στο παιχνίδι είναι κι ο Ποσειδώνας που δε μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, μη δραματοποιήσεις τις καταστάσεις και δώσε χρόνο στον εαυτό σου πρώτα να καταλάβει και μετά να αντιδράσει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η αντίθεση του Ερμή με το Δία φαίνεται ικανή να επηρεάσει τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, αφού είτε το δικό σου είτε κάποια άλλα στόματα ανοίγουν, βγαίνουν απωθημένα και γίνονται αποκαλύψεις που δε γίνεται να περάσουν… «στο ντούκου». Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κρατήσεις αποστάσεις ή έστω να μη βγάλεις συμπεράσματα πριν πέσουν οι τόνοι. Επίσης, αν προκύψει κάποιο θέμα υγείας μη βιαστείς να πανικοβληθείς. Τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ καλύτερα, απ’ όσο ίσως στα παρουσιάσουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Η αντίθεση του Ερμή με το Δία μπορεί να σε κάνει να δεις αλλιώς έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, είτε εκθειάζοντας τον και βάζοντας τον σε ένα θρόνο που τρίζει, είτε απομυθοποιώντας κάποιον που μέχρι χθες έπινες νερό στο όνομα του. Όπως καταλαβαίνεις μιλάμε για ακρότητες που σε κάθε περίπτωση παίζει ο παράγοντας «εαυτός σου» και οι προσδοκίες με τις οποίες μπορεί να φορτώσεις τους άλλους. Προσπάθησε να δεις τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις, γιατί δε θα σου φταίει κανένας άλλος.

Πηγή: astrologos.gr