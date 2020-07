Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: ο υψηλότερος αριθμός θυμάτων από τα μέσα Μαΐου!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της πανδημίας αγγίζει τα 150.000. Στο «μάτι του κυκλώνα», Καλιφόρνια και Φλόριντα.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Τρίτη άλλους 1.592 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, ιδιαίτερα βαρύ απολογισμό, που είχε να φθάσει σε αυτό το επίπεδο δυόμισι μήνες, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκέντρωσε το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης.

Το ίδιο διάστημα, διαγνώστηκαν πάνω από 60.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 μέσα σε μια μέρα, τερματίζοντας την ελαφριά μείωση των περιπτώσεων που καταγραφόταν τα δύο προηγούμενα 24ωρα, κατά τα δεδομένα της σχολής ιατρικής αυτής της Βαλτιμόρης.

Για να βρεθεί τόσο βαρύς απολογισμός όσο αυτός χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στα δεδομένα που συγκεντρώνονταν στα μέσα Μαΐου (1.680 τη 15η εκείνου του μήνα).

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχει διαγνωστεί πως προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό στις SARS-CoV-2 πλέον ξεπέρασε τα 4,34 εκατομμύρια, ενώ η χώρα θρηνεί πάνω από 149.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα η οποία έχει υποστεί σε απόλυτα μεγέθη μακράν το σκληρότερο χτύπημα από την πανδημία στον πλανήτη.

Μολονότι καταγραφόταν μια κάποια βελτίωση της κατάστασης στα τέλη της άνοιξης, οι ΗΠΑ βλέπουν από τα τέλη Ιουνίου την πανδημία να εξαπλώνεται και πάλι με πολύ ταχύ ρυθμό, ειδικά στο νότιο και στο δυτικό τους τμήμα.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, για δώδεκα συνεχόμενες ημέρες, τα νέα κρούσματα μόλυνσης ανά 24 ώρες ξεπερνούσαν τα 60.000 και τις τρεις ξεπέρασαν ακόμη και τα 70.000.

Η κατάσταση στη Φλόριντα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Με 186 θανάτους χθες, ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς συνολικά. Είναι πλέον η πολιτεία όπου καταγράφεται ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός μολύνσεων στη χώρα (440.000+), πίσω μόνο από την Καλιφόρνια.

Αυτές οι δύο πολιτείες ξεπέρασαν τον αριθμό των κρουσμάτων μόλυνσης που έχουν διαγνωστεί στη Νέα Υόρκη, για καιρό το επίκεντρο της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, όπου πάντως η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον ελεγχόμενη.

Μπροστά στην εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης, οι ειδικοί φοβούνται ότι η καμπύλη των θανάτων θα ακολουθήσει την ίδια τροχιά, με μικρή καθυστέρηση, καθώς η επιστημονική συναίνεση είναι πως το κύμα των θανάτων ακολουθεί τρεις ως τέσσερις εβδομάδες αυτό των μολύνσεων.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ο αριθμός των νεκρών ημερησίως ξεπέρασε τους 1.000 για τέσσερις συναπτές ημέρες, πράγμα που είχε να συμβεί από τα μέσα του Μαΐου.

Τα επίπεδα αυτά πάντως δεν φθάνουν εκείνα που καταγράφονταν περί τα τέλη Απριλίου, όταν, παρότι η χώρα τελούσε υπό περιορισμό, οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ξεπερνούσαν συχνά το φράγμα των 2.000.