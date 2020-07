Οικονομία

Επιδότηση δανείων: ανοίγει η πλατφόρμα για όσους έχουν πληγεί από τον κορονοϊό

Το πρόγραμμα «γέφυρα» έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση κυμαίνεται από 300 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι «κόκκινο» ή αν έχει καταγγελθεί.

Ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα για την επιδότηση των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια εννέα μηνών και δεν αφορά μόνο κόκκινα δάνεια, αλλά και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους δανειολήπτες.

Βασικός στόχος είναι οι δανειολήπτες που πλήττονται από τον κορονοϊό να εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και να δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία καθώς και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που κατοικούν σε αυτή.

Τα υπόλοιπα στοιχεία το σύστημα θα μπορεί να τα αντλεί από την ΑΑΔΕ και σε συνεργασία με τις τράπεζες, θα πραγματοποιείται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να καθοριστεί αν ο αιτών είναι επιλέξιμος ή όχι.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως το τέλος Σεπτεμβρίου προκειμένου εντός του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των δανειοληπτών και οι σχετικές πληρωμές να ξεκινήσουν τον ίδιο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «γέφυρα» έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση κυμαίνεται από 300 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν είναι «κόκκινο» ή αν έχει καταγγελθεί. Ανάλογα με το τι είναι το δάνειο, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια όπως το οικογενειακό εισόδημα, το ύψος των καταθέσεων, η αξία της α΄ κατοικίας, η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Οι δανειολήπτες οι οποίοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειο τους θα μπορέσουν να «κερδίσουν» επιδότηση τα δόσης που ξεκινά από το 90% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 80% το δεύτερο τρίμηνο και στο 70% το τρίτο τρίμηνο.

Όσοι δανειολήπτες έχουν «κόκκινα» δάνεια, η επιδότηση αρχίζει από το 80% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 70% το δεύτερο τρίμηνο και στο 60% το τρίτο τρίμηνο. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, πρώτα θα πρέπει ο δανειολήπτης να κάνει κάποια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.

Λίγες ημέρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «γέφυρα», την Παρασκευή 31 Ιουλίου «πέφτει η αυλαία» για το ισχύον πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας καθώς από το 2021 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός κώδικας.