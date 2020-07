Κόσμος

Τουρκία: Αυστηροποίηση του ελέγχου στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για περαιτέρω στέρηση στην ελευθερία της έκφρασης, αλλά και για την πρόσβαση των Τούρκων στην πληροφόρηση.

Το τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νομοσχέδιο που επεκτείνει τον έλεγχο των αρχών στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έναν νόμο που προκαλεί ανησυχία στους υπέρμαχους της ελευθερίας της έκφρασης.

Βάσει το νομοσχεδίου οι βασικοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και το Facebook, θα πρέπει να έχουν εκπρόσωπο στην Τουρκία και να υπακούν στις αποφάσεις τουρκικών δικαστηρίων για την απομάκρυνση περιεχομένου υπό την απειλή αυστηρών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), στόχος του νομοσχεδίου είναι να σταματήσουν οι προσβολές μέσω διαδικτύου.

Στις αρχές Ιουλίου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ζητήσει να “μπουν σε τάξη” οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωση, αφού η κόρη του και ο γαμπρός του έγιναν στόχος προσβλητικών σχολίων στο Twitter.

Όμως το νομοσχέδιο προκαλεί την ανησυχία πολλών χρηστών του διαδικτύου, ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τον Ερντογάν ότι προσπαθεί να φιμώσει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, έναν από τους λίγους χώρους όπου εξακολουθούν να ακούγονται επικριτικές φωνές στην Τουρκία.

“Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για πολλούς ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν για να ενημερώνονται. Αυτό το νομοσχέδιο προμηνύει μια ζοφερή περίοδο λογοκρισίας στο διαδίκτυο”, εκτίμησε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW).

Οι τουρκικές αρχές ήδη παρακολουθούν στενά το Twitter και το Facebook, ενώ πολλές δίκες για “προσβολή του αρχηγού του κράτους” και διασπορά “τρομοκρατικής προπαγάνδας” βασίζονται αποκλειστικά σε μία ή μερικές αναρτήσεις στο Twitter.

Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι η περαιτέρω υπονόμευση της ελευθερίας του λόγου στην Τουρκία και ο αυξημένος έλεγχος στους ιστότοπους κοινωνικής ενδέχεται να περιόρισε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των Τούρκων σε ανεξάρτητη πληροφόρηση ή σε επικριτικές φωνές εναντίον της κυβέρνησης, σε μια χώρα όπου ήδη κυριαρχεί ο φιλοκυβερνητικός Τύπος.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη “έκθεση για τη διαφάνεια” του Twitter, η Τουρκία βρισκόταν το πρώτο εξάμηνο του 2019 στην πρώτη θέση των χωρών που είχαν ζητήσει από τον ιστότοπο να αποσύρει περιεχόμενο, με περισσότερα από 6.000 αιτήματα.