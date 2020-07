Κόσμος

Ο κορονοϊός συνεχίζει να “θερίζει” στη Βραζιλία

Εκατοντάδες νεκροί και δεκάδες χιλιάδες νέα κρούσματα προστέθηκαν μέσα σε 24 ώρες στον τραγικό απολογισμό.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι κατέγραψε άλλους 921 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 40.816 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 το προηγούμενο 24ωρο.

Στη χώρα της Λατινικής Αμερικής ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 88.539 νεκρούς επί συνόλου σχεδόν 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί, κατά τα επίσημα δεδομένα, που μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας χαρακτηρίζει πολύ υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα, ελλείψει επαρκούς αριθμού τεστ.