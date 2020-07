Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία

Το Μεξικό καταλαμβάνει την τέταρτη θέση της τραγικής διεθνούς κατάταξης των χωρών με τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι το προηγούμενο εικοσιτετράωρο κατέγραψε άλλους 854 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 7.208 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον επίσημο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων να φθάνει ως αυτό το στάδιο τους 44.876 νεκρούς επί συνόλου 402.697 ανθρώπων που προσβλήθηκαν.

Τα ίδια δεδομένα δημοσιοποίησε λίγη ώρα νωρίτερα το αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, που συγκεντρώνει και αναρτά στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει για την πανδημία στοιχεία για την εξέλιξη της παγκοσμίως.

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που ανακοινώνεται επίσημα, με δεδομένο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε επαρκή αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων.