Κοινωνία

Στέφανος Χίος: Καρέ-καρέ η ένοπλη επίθεση

Τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και εκδότης. Η πρώτη του κατάθεση.

Τις πρώτες εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του δημοσίευσε στην εφημερίδα του ο Στέφανος Χίος.

Στις εικόνες φαίνεται το όχημα του δημοσιογράφου και εκδότη έξω από το σπίτι του και η πλάτη του δράστη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπάρχουν 4 βίντεο και 30 φωτογραφίες, στα οποία έχουν καταγραφεί καρέ- καρέ οι στιγμές της δολοφονικής ενέδρας.

Στην πρώτη κατάθεσή του, χθες στην Αστυνομία, ο Στέφανος Χίος περιέγραψε τον δράστη, λέγοντας ότι φορούσε κουκούλα και είχε σχιστοειδή μάτια.

«Δεχόμουν απειλές για δημοσιεύματα της εφημερίδας μου», είπε, περιγράφοντας πως, μόλις άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς άνοιξε με δύναμη την πόρτα του αυτοκινήτου του, η οποία χτύπησε τον δράστη στο χέρι που κρατούσε το όπλο.

Ο δημοσιογράφος και εκδότης παραμένει νοσηλευόμενος στο ΚΑΤ, εκτός κινδύνου.

Εικόνες: makeleio.gr