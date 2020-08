Κόσμος

Λιβύη: “Υποδέχθηκαν” μετανάστες με σφαίρες

Επείγουσα έρευνα ζητεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Νεκροί και τραυματίες στο σημείο αποβίβασης μεταναστών στη Λιβύη.

Τρεις Σουδανοί μετανάστες έπεσαν νεκροί από πυρά των λιβυκών Αρχών, σε σημείο αποβίβασης στις ακτές της Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ζητώντας τη διενέργεια "επείγουσας έρευνας".

Η UNHCR "θρηνεί την τραγική απώλεια τριών ανθρώπων και ζητεί επείγουσα έρευνα" έπειτα από πυρά που δέχτηκαν στο σημείο αποβίβασης Αλ Χουμς στη Λιβύη, τη χθεσινή νύχτα, μετά την αναχαίτιση ενός πλοίου από Λίβυους ακτοφύλακες", αναφέρεται χαρακτηριστικά διευκρινίζοντας ότι ο πυροβολισμός σημειώθηκε μετά την αποβίβαση 70 και πλέον ανθρώπων.

Στην ανακοίνωση γίνεται σαφές πως τα τρία θύματα ήταν Σουδανοί πολίτες. Οι δύο πέθαναν επί τόπου, ενώ ο τρίτος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης αλλά υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο πυροβολισμός προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ οι υπόλοιποι που επιβιβάστηκαν τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, από την πλευρά του, εξήγησε σε ανακοίνωση πως αρκετά μέλη του προσωπικού του ανέφεραν ότι "οι τοπικές Αρχές άρχισαν να πυροβολούν όταν οι μετανάστες επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο αποβίβασης".

"Η προσφυγή στην καταχρηστική βία οδηγεί για άλλη μια φορά στην παράλογη απώλεια ανθρωπίνων ζωών, σε μια συγκυρία έλλειψης δράσης για να αλλάξει ένα σύστημα που συχνά υστερεί για να παρέχει ένα ορισμένο επίπεδο προστασίας", σχολίασε ο Φεντερίκο Σόντα, Επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ/OIM στη Λιβύη.

"Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει ωμά ότι η Λιβύη δεν είναι ασφαλές λιμάνι για αποβίβαση", δήλωσε και ο Βενσέν Κοστέλ, ειδικός απεσταλμένος της UNHCR για την κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο, ενώ συμπλήρωσε πως είναι "αναγκαίο να αυξηθεί η ικανότητα έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται πλοία των ΜΚΟ, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα οι επιχειρήσεις διάσωσης να οδηγούν σε αποβιβάσεις σε ασφαλή λιμάνια εκτός της Λιβύης", επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ενίσχυσης της "αλληλεγγύης μεταξύ των παράκτιων χωρών της Μεσογείου".

Σημειώνεται πως οι αναχωρήσεις μεταναστών από τις ακτές της Λιβύης, μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2020, αυξήθηκαν κατά περίπου 300%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Μάλιστα, περισσότεροι από 100.000 επιχείρησαν τον διάπλου της Μεσογείου το 2019 και περισσότεροι από 1.200 χάθηκαν στη θάλασσα.