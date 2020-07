Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αργότερα θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ φέτος λόγω της νέας παράτασης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου αντί στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να δουν φέτος τον νέο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου πάει πίσω την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή των φετινών φορο-δηλώσεων.

Τα εκκαθαριστικά του φετινού ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων στο Taxisnet περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τις 30 του ίδιου μήνα οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να εξοφλήσουν την πρώτη από τις 6 μηνιαίες δόσεις του φόρου. Η τελευταία δόση θα πληρωθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Υπολογίζεται ότι και φέτος, πάνω από ένα εκατομμύριο φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, ενώ θα ισχύουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα ο ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) μειώνεται:

- 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,

- 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ,

- 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ,

- 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και

- 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Οι εκπτώσεις

Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά.

3) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Έκπτωση 100%

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.