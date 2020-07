Αθλητικά

UEFA: σε επιφυλακή μετά το κρούσμα κορονοϊού σε παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης

Ανησυχία για ενδεχόμενη επέκταση των κρουσμάτων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχεια του Champions, αλλά και του Europa League.

Το θετικό αποτέλεσμα σε εξέταση για κορονοϊό του Μαριάνο Ντίας έθεσε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε επιφυλακή, λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Όπως σημειώνει η ισπανική εφημερίδα «El Pais»,το κρούσμα προκάλεσε λογικούς φόβους ότι θα προκύψουν περισσότερα κρούσματα στην Ρεάλ Μαδρίτης ή σε άλλες ομάδες, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επανέναρξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και του Europa League.

Προς το παρόν, στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο μόνος θετικός στον κορονοϊό, ενώ η υγεία του είναι καλή και βρίσκεται σε καραντίνα.

Οι υπόλοιποι συμπαίκτες του επέστρεψαν κανονικά στις προπονήσεις. Η συμμετοχή του την επόμενη Παρασκευή στις 7 Αυγούστου στο Μάντσεστερ εναντίον της Σίτι (1-2 στο πρώτο ματς) αποκλείστηκε εντελώς.

Όπως είναι γνωστό το Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε τα μέτρα σχετικά με τους ταξιδιώτες από την Ισπανία - υποχρεούνται να περάσουν μια καραντίνα 14 ημερών - και συνιστάται να αποφευχθούν μη απαραίτητα ταξίδια στην Ισπανία (συμπεριλαμβανομένων των Καναρίων Νήσων και των Βαλεαρίδων Νήσων).

Προς το παρόν, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη διευκρινίσει, ότι η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης εξαιρέθηκε από τα περιοριστικά μέτρα, καθώς αποτελεί μέρος ενός αθλητικού γεγονότος, όπως το Champions League, το οποίο συμπεριλήφθηκε στις εξαιρέσεις από τον περιοριστικό κανόνα.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές κοντά στην UEFA που είχαν πρόσβαση στο πρωτόκολλο επιστροφής, σε ένα από τα σημεία εξηγείται ότι σε περίπτωση που ένα θετικό συμβεί σε μια ομάδα (παίκτες, προπονητικό προσωπικό, φυσιοθεραπευτές, γιατροί ή άλλος υπάλληλος), η ομάδα πρέπει να ενημερώνει αμέσως τις τοπικές αρχές και τις ιατρικές υπηρεσίες.

Προφανώς, κανένα μολυσμένο άτομο δεν μπορεί να ταξιδέψει ή να συμμετάσχει στην διοργάνωση, όπως συμβαίνει με τον Μαριάνο Ντίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επεσήμανε ότι ο Μαριάνο δεν ήρθε σε επαφή με κανένα μέλος του συλλόγου κατά τη διάρκεια των οκτώ ημερών διακοπών, τις οποίες πέρασε με την οικογένειά του εκτός της πρωτεύουσας της Ισπανίας. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στο Λεγανές, την περασμένη Κυριακή στις 19 Ιουλίου, στο παιχνίδι που έκλεισε τη LaLiga. Από αυτό να έχει ως συμπέρασμα ότι η μετάδοση συνέβη στον κοντινότερο κύκλο του και όχι μέσω της σχέσης του με κάποιον από τον σύλλογο.

«Είμαι τέλεια. Δόξα τω Θεώ, η οικογένειά μου και το περιβάλλον μου είναι επίσης υπέροχα. Τώρα είμαι περιορισμένος στο σπίτι και ελπίζω να επιστρέψω στο φυσιολογικό σύντομα και να μπορώ να είμαι με τους συμπαίκτες μου και την ομάδα. Χαιρετίσματα σε όλους», είπε ο επιθετικός από το σπίτι του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε σε κοινωνικά δίκτυα.