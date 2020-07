Πολιτική

Βουλή: Υποχρεωτική η μάσκα στις συνεδριάσεις

Αποδεκτή έγινε η πρόταση της αρμόδιας από τον πρόεδρο της Βουλής.

Mε υποχρεωτική τη μάσκα θα διεξάγονται από σήμερα οι συνεδριάσεις της Βουλής τόσο της Ολομέλειας όσο και των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Σώματος. Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας αποδέχθηκε την σχετική οδηγία προστασία της Υγειονομικής Μονάδας της Βουλής, όπου πρότεινε στις συνεδριάσεις της Βουλής, όπου συμμετέχει μεγάλος αριθμός βουλευτών, να είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο προεδρεύων Α' αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στην Ολομέλεια και με την έναρξη του νομοθετικού έργου όλοι οι βουλευτές, αλλά και οι υπουργοί φορούν μάσκα. Το ίδιο και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τον ΟΔΙΠΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η αυριανή ειδική συνεδρίαση στην οποία θα παραστεί και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων θα είναι υποχρεωτική η μάσκα.

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανέφερε πως η Βουλή όχι μόνο θα πρέπει να ακολουθεί πρώτη τις οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και να εκπέμπει το ανάλογο μήνυμα στην κοινωνία.