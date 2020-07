Κοινωνία

Έκρηξη στα γραφεία ναυτιλιακής εταιρείας

Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Καστέλλα μετά την ισχυρή έκρηξη.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην είσοδο γραφείων ναυτιλιακής εταιρείας στην οδό Παπαναστασίου στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 4, άγνωστοι πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο κτιρίου, στην Καστέλλα, όπου στεγάζεται η ναυτιλιακή εταιρεία VITA INVESTMENT.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στο κτίριο, ενώ για λίγη ώρα χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλέως Παύλου.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, αλλά και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων εξερεύνησαν το σημείο, προκειμένου να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τις έρευνες.