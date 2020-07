Πολιτική

Δένδιας: Δεν γίνεται διάλογος υπό το κράτος απειλών

Ο Υπουργός Εξωτερικών απαντά στη διατύπωση του τουρκικού αιτήματος για διάλογο.

Ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο με την Τουρκία, όμως δεν πρόκειται να μπει σε διάλογο επί παντός επιστητού και ότι δεν συζητά ούτε υπό το κράτος απειλών ούτε υπό το κράτος προθεσμιών, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Δένδιας προέταξε πως η έλλειψη παραβατικότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι δύο χώρες να ξεκινήσουν τις διερευνητικές συνομιλίες και κατέστησε σαφές ότι «η διαφορά της Ελλάδας με την Τουρκία είναι μία πολύ συγκεκριμένη: η υφαλοκρηπίδα και οι υπερκείμενες θαλάσσιες ζώνες», και ότι επ' αυτής της διαφοράς η Ελλάδα είναι διατεθειμένη απολύτως να συζητήσει». Περαιτέρω επισήμανε πως εδώ υφίστανται θέματα διεθνούς δικαίου και Δικαίου της Θάλασσας και επ' αυτών δεν μπορεί κανείς να θέτει προθεσμίες.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε με σαφήνεια πως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία και κατανόηση για διάλογο με την τουρκική πλευρά. «Συμπεφωνημένη διαδικασία έναρξης διαλόγου δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, μέχρι εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε άλλο μέρος της συνέντευξής του, ο κ. Δένδιας τόνισε πως αν η Τουρκία διακόψει τις προκλήσεις της και δημιουργηθεί ένα κλίμα που θα επιτρέψει να υπάρξει διάλογος, «βεβαίως θα είναι πολύ καλό να υπάρξει, και εν ευθέτω χρόνο θα είναι πολύ καλό να συναντηθώ με τον κ. Τσαβούσογλου», αλλά μέσα στο κατάλληλο κλίμα που να επιτρέψει συγκλίσεις και συναινέσεις. Επανέλαβε πως εφόσον δεν καταλήξουν οι δύο χώρες σε μια συμφωνία, μπορούν να κάνουν κάλλιστα ένα συνυποσχετικό και να πάνε στη Χάγη να λύσουν τις διαφορές τους.

Ερωτηθείς για τη χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας και αν πρόκειται περί αναδίπλωσης, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως «είχαμε μια εκλογίκευση από την τουρκική πλευρά, τίποτα παραπάνω από αυτό».

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της Τουρκίας, είπε ότι ήταν παραβατική, η οποία δεν σεβόταν το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και προσέθεσε πως αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι σήμερα, αναφέροντας επί παραδείγματι τα θέματα της κυπριακής ΑΟΖ.

Σε ό,τι αφορά τη χθεσινή Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών εντός της κυπριακής ΑΟΖ, ο κ. Δένδιας είπε πως αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία ως προς την Κύπρο είναι παντελώς απαράδεκτο και ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο της ΕΕ, που είναι βέβαιο ότι θα φέρει η Κυπριακή Δημοκρατία τις νέες τουρκικές προκλήσεις, η Ελλάδα θα τη στηρίξει. «Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια της να λυθεί το Κυπριακό και στην προσπάθεια της να καταπολεμηθεί η παραβατικότητα» διαμήνυσε ξεκάθαρα.

Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία, ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δώσει εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορέλ να υπάρξει ένας κατάλογος βαρύτατων οικονομικών μέτρων, τα οποία θα επιβάλει η ΕΕ σε περίπτωση που συνεχιστεί η τουρκική παραβατικότητα, και σημείωσε πως αυτό είναι κάτι που θα συζητηθεί στο άτυπο Συμβούλιο στο τέλος Αυγούστου.

Σε ερώτηση αν ανησυχεί από την έλλειψη στήριξης από τις ΗΠΑ, ο κ. Δένδιας είπε πως δεν θα το χαρακτήριζε έλλειμμα στήριξης, γιατί διά του Στέιτ Ντιπάρντμεντ επανειλημμένως έχουν τοποθετηθεί με τον πιο καθαρό τρόπο υπέρ του διεθνούς δικαίου στις ελληνοτουρκικές διαφορές και επισήμανε πως και ο πρέσβης Τζέφρι Πάιατ έχει καταστεί παράδειγμα τοποθετήσεων σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στον «αυτοτελή ρόλο που έχει αναπτύξει στην περιοχή πέρα της ΕΕ» η Γαλλία, σημειώνοντας πως ο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε διαχρονικά ένας σοβαρός και σταθερός σύμμαχος της πατρίδας μας. Εξίσου, σημείωσε, ρόλο σημαντικό και αυτοτελώς πέραν της Προεδρίας της και της συμμετοχής της στην ΕΕ, παίζει και η Γερμανία.

Όσον αφορά τις συζητήσεις με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση ΑΟΖ, ο κ. Δένδιας αναγνώρισε μεν πως είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, ανέφερε δε ότι έχει υπάρξει πρόοδος και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα. Είναι λίγο νωρίς ακόμα να το πω, προσέθεσε. Κληθείς να απαντήσει αν η συμφωνία με την Αίγυπτο ενδέχεται να είναι κλιμακωτή και σε φάσεις, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως θα μπορούσε να έχει φάσεις και θα μπορούσε η πρώτη φάση να είναι μια μερική οριοθέτηση ενός τμήματος των θαλάσσιων ζωνών. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια επιλογή προς το συμφέρον και της ελληνικής και της αιγυπτιακής πλευράς, συμπλήρωσε.

Επίσης, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας μας να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατευτεί το μνημείο της Αγίας Σοφίας, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει τοποθετηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα. «Η Αγία Σοφία ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα, είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς που θα μπορούσε να συμβολίζει την ενότητα όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών. Αντ' αυτού η προσπάθεια της Τουρκίας να το μετατρέψει σε τζαμί σε αυτή τη συγκυρία, μόνο αρνητικά λειτουργεί για την εικόνα της διεθνώς» σημείωσε επιπλέον.

Σε ό,τι αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Δένδιας είπε με σαφήνεια ότι για την ελληνική πλευρά, αλλά και τη διεθνή κοινότητα, είναι παντελώς ανύπαρκτο. «Η αντίληψη ότι μπορείς να μοιράζεις θαλάσσιες ζώνες αγνοώντας την ύπαρξη του 4ου μεγαλύτερου νησιού της Μεσογείου και πολλών άλλων νησιών είναι μια τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά που δεν αντέχει σε κριτική» εξήγησε.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας αναγνώρισε πως με κάποιες εξαιρέσεις, όχι πολλές, το πολιτικό σύστημα της χώρας έχει επιδείξει μια πολύ μεγάλη ωριμότητα και σημείωσε ότι αυτό φάνηκε και κατά τις συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και η αντιπολίτευση τήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό μια υπεύθυνα εθνική στάση, προσέθεσε και επισήμανε πως αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχει ο εκάστοτε υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Τέλος, στην παρατήρηση του δημοσιογράφου για τη μάσκα που φορούσε κατά τη χθεσινή συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας, ο κ. Δένδιας εξήγησε πως έχει μια προσωπική σχέση με την Ισπανίδα ομόλογό του, αναφέροντας ότι και αυτή και η οικογένειά της έχουν συγκεκριμένες προτιμήσεις με ομάδα που οι φίλαθλοι της έχουν σχέση με το Παναθηναϊκό και επισήμανε πως οι προσωπικές σχέσεις και η αθλητική διπλωματία έχουν σημασία στη διπλωματία. Στην αντίδραση του δημοσιογράφου να φορέσει μάσκα του Ολυμπιακού, ο υπουργός είπε πως αν τη φοράει ενόψει του αγώνα της άλλης εβδομάδας μεταξύ Ολυμπιακού και Γουλφς, «κι εγώ μαζί σας, παίζει ελληνική ομάδα, θα είμαστε με τον Ολυμπιακό». Καταληκτικά, σχολίασε πως «πρέπει να είσαι σοβαρός και να κάνεις τη δουλειά σου και να μην είσαι σοβαροφανής».