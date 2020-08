Κοινωνία

Έκλεβαν καταναλωτές με ψεύτικες αγγελίες

Μεγάλη απάτη σε βάρος ανυποψίαστων καταναλωτών, που νόμιζαν ότι ψωνίζουν.

Στα «δίχτυα» επιτήδειων έπεσαν ανυποψίαστοι καταναλωτές, που αγόρασαν συσκευές κινητής τηλεφωνίας από ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) και ουδέποτε παρέλαβαν. Όπως καταγγέλθηκε, οι δύο δράστες της καταγγελλόμενης ηλεκτρονικής απάτης αναρτούσαν αγγελίες στην ιστοσελίδα του καταστήματος, μέσω των οποίων διαφήμιζαν το υποτιθέμενο εμπόρευμά τους σε τιμές προνομιακές σε σχέση με αυτές του εμπορίου.

Σύμφωνα με την πρακτική του συγκεκριμένου e-shop, οι online αγορές πραγματοποιούνταν με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με αποτέλεσμα τα θύματα να προπληρώνουν τα προϊόντα, περιμένοντας όμως μάταια την αποστολή τους, ενώ ούτε τα χρήματα τούς επιστράφηκαν.

Κατόπιν έρευνας, η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης εξιχνίασε 16 περιπτώσεις απάτης που καταγγέλθηκε ότι τελέστηκαν το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον εφετινό Φεβρουάριο, ταυτοποιώντας ως δράστες τον 48χρονο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας και τον 40χρονο διαχειριστή της ιστοσελίδας. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία τους αποδίδει, ότι με τον παραπάνω τρόπο απέσπασαν χρηματικό ποσό που προσεγγίζει τις 6.000 ευρώ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.