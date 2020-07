Πολιτική

Ο Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη του Smart Covid-19 Management Group

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε τα μέτρα που έχει λάβει η χώρα μας ώστε να διασφαλίσει την υγεία των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος σήμερα το πρωί στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που διαχειρίστηκαν με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες τους, συζήτησαν για την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται σε πολλές περιοχές του πλανήτη και αξιολόγησαν μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους συνομιλητές του για την επιδημιολογική πορεία στην Ελλάδα και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα διασποράς του ιού, ενώ αναφέρθηκε στο πολύ προσεκτικό άνοιγμα της οικονομίας, περιλαμβανομένου του τουρισμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλυσε τα μέτρα που έχει λάβει η χώρα μας ώστε να διασφαλίσει την υγεία των Ελλήνων πολιτών και των επισκεπτών, όπως η χρήση του Passenger Locator From (PLF) και του ειδικού αλγόριθμου που επιτρέπει τη διενέργεια στοχευμένων δειγματοληπτικών τεστ.

Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η επανέναρξη και σταδιακή ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για τις ενδεχόμενες εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας το φθινόπωρο.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Scott Morrison, η Πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen και ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας Andrej Babis.