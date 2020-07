Κοινωνία

Ρένα Δούρου: ήρθε η ώρα για απόδοση ευθυνών για το Μάτι

Στον ανακριτική που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας για το Μάτι προσήλθε η πρώην περιφερειάρχης Αττικής.

Προθεσμία να απολογηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου έλαβε, από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι, η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Η κατηγορουμένη προσήλθε στο ανακριτικό γραφείο, προκειμένου να λάβει γνώση για όσα της καταλογίζει ο δικαστικός λειτουργός με το κατηγορητήριο που έχει συντάξει σε βάρος της. Η κ. Δούρου ελέγχεται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις του φορέα που ήταν επικεφαλής τόσο σε ότι αφορά τα προληπτικά προκατασταλτικά μέτρα που όφειλε να είχε λάβει η Περιφέρεια, όπως καθαρισμοί, δράσεις ετοιμότητας ανθρώπινου δυναμικού, επικαιροποίηση μνημονίων-πρωτοκόλλων για τις απαιτούμενες ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύγκληση του Συντονιστικού της προηγούμενη ημέρα ενόψει της πρόβλεψης για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, όσο και για τη δράση που όφειλε να αναπτύξει κατά τον ποινικά κρίσιμο χρόνο από την έναρξη και αναβάθμιση της πυρκαγιάς και μετά.

Σύμφωνα με το πόρισμα των εισαγγελέων που ερεύνησαν την υπόθεση και παρέδωσαν στον ανακριτή, η Περιφέρεια είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τη διασφάλιση της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργάνων της και τον συντονισμό τους για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, αλλά και από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την υλοποίηση οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Εξερχόμενη του ανακριτικού γραφείου η κατηγορουμένη δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και αρκέστηκε σε γραπτή δήλωση που μέσω συνεργατών της διανεμήθηκε στους εκπροσώπους του Τύπου.

Στη δήλωση, μεταξύ άλλων, η κ. Δούρου αναφέρει τα εξής:

«Πριν από δύο χρόνια συνέβη μια ανείπωτη εθνική τραγωδία. Μια εθνική τραγωδία στα θύματα της οποίας συγκεκριμένοι πολιτικοί τυμβωρύχησαν, επιχειρώντας να σπιλώσουν και να συκοφαντήσουν πολιτικούς αντιπάλους τους. Δεν δίστασαν με ιδιαίτερο κυνισμό να υποκαταστήσουν τη Δικαιοσύνη εκδίδοντας καταδικαστική σε βάρος μου ετυμηγορία ενόψει των εκλογών του Ιουλίου 2019.

Αναίσχυντα διαστρέβλωσαν τα γεγονότα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στο πένθος των συγγενών και συναισθανόμενη απόλυτα την τραγικότητα των γεγονότων επέλεξα τότε να σιωπήσω. Σήμερα ήρθε, πλέον, η ώρα για την απόδοση ευθυνών από τη δικαιοσύνη. Εξάλλου οι ψυχές των θυμάτων και οι συνειδήσεις των συγγενών δεν θα ησυχάσουν αν έστω κι ένας ένοχος ξεφύγει ή αν έστω κι ένας αθώος καταδικαστεί».

Την ίδια ώρα, στα χέρια του ανακριτή παραδόθηκε το πόρισμα της εθνικής αρχής διαφάνειας, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 300 σελίδες.