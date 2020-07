Life

“Stairway to Heaven”: νέα εκδοχή από Bono και The Edge (βίντεο)

Η ακουστική εκδοχή ήταν προς τιμήν του συνεργείου τεχνικών που εδώ και χρόνια τους συνοδεύει στις τουρνέ.

Τιμώντας τo συνεργείο τεχνικών και λοιπού προσωπικού που εδώ και χρόνια τους συνοδεύει στις τουρνέ, ο Bono και ο the Edge παρουσίασαν στο YouTube μια ακουστική εκδοχή του «Stairway to Heaven».

«Υπάρχει μια ενοχλητική πλευρά ενός ιρλανδέζικου συνεργείου την οποία πρέπει να πούμε» λέει ο Bono. «Όπου κι αν πας στον κόσμο, σ' όποιο χώρο κι αν παίζεις – είτε είναι το Olympia είτε το 3 Arena είτε το Madison Square Garden – μπαίνεις στον χώρο, κι η στιγμή είναι σπουδαία, και θ' ακούσεις ένα τραγούδι για το οποίο έχουμε πει “Ποτέ, μα ποτέ, δεν θα το παίξουμε εμείς”. Και ναι, το “Stairway to Heaven”. Αυτοί οι επαγγελματίες πιστεύουν ότι το παίζουν καλύτερα απ' ό,τι η μπάντα. Και ξέρετε, ίσως να έχουν δίκιο».

Το βιντεάκι είναι μια σύντμηση του τραγουδιού, είναι η πρώτη φορά που το παίζουν εκτός από κάποια ψήγματα στις συναυλίες τους. Ούτε ο Robert Plant το έχει ακουμπήσει μετά τη συναυλία για την επανένωση των Led Zeppelin το 2007. Εν τω μεταξύ, οι U2 κάνουν τα πρώτα βήματα για αυτό που θα ακολουθήσει το «Songs of Experience» του 2018. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Adam Clayton είχε πει στο Rolling Stone ότι «υπάρχει ένα άλμπουμ έτοιμο να ολοκληρωθεί».