Οικονομία

Στουρνάρας: το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη

Ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι για να υπάρχει το όφελος αυτό έχει μεγάλη σημασία το πώς θα διατεθεί η βοήθεια.

Η ελληνική οικονομία θα λάβει μεγάλη ώθηση τα επόμενα χρόνια από το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Next Generation EU), που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΤτΕ δείχνουν ότι τα 32 δις ευρώ που πρόκειται να λάβει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης θα αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της κατά 2% κατά μέσο όρο την περίοδο 2021-2026. «Ήταν κάτι απρόσμενο», δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας ότι «πρόκειται να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην οικονομία».

«Κάναμε ορισμένους υπολογισμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τα επόμενα έξι χρόνια, η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι περίπου 2% μεγαλύτερη από τον αριθμό που είχαμε έως τώρα. Επομένως, πρόκειται να αναθεωρηθούν οι στόχοι για την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Ο κ. Στουρνάρας πρόσθεσε ότι για να υπάρχει το όφελος αυτό έχει μεγάλη σημασία το πώς θα διατεθεί η βοήθεια. Η πρόκληση τώρα είναι να μεταρρυθμιστεί το κράτος, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να απορροφήσει τους πόρους «με τον σωστό τρόπο, έχοντας τον μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Δεν αρκεί να δαπανήσεις τα χρήματα. Πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την επένδυση με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο διοικητής.