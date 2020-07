Αθλητικά

Ατρόμητος: Επέστρεψε στον πάγκο ο Κάναντι

Νταμίρ Κάναντι και ο Ατρόμητος σμίγουν ξανά. Ο Αυστριακός κόουτς επέστρεψε στην ομάδα που αγαπήθηκε!

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Νταμίρ Κάναντι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για τα επόμενα δύο χρόνια (μέχρι το 2022). Ο Αυστριακός τεχνικός που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Περιστεριώτες, επιστρέφει στην ομάδα με σκοπό να επαναφέρει τον Ατρόμητο εκεί που του αξίζει, στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

«Όλο το προηγούμενο διάστημα ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας μας κ. Αγγελόπουλος βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τον κ. Κάναντι για να ενημερώνεται για το θέμα της αποδέσμευσης του αλλά και για θέματα της ομάδας και με την λύση του συμβολαίου του το πρωί της Τετάρτης με τη Νυρεμβέργη, απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ομάδα μας ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συλλόγου.

Κάναντι: «Αγαπώ τον Ατρόμητο»

Σε δήλωσή του ο κ. Κάναντι ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιστροφή μου στον Ατρόμητο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αγαπάω ιδιαίτερα αυτή την ομάδα, τους ανθρώπους στην Ελλάδα και τη φιλοσοφία αυτής της χώρας. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά και θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή από κοντά».

Ο προπονητής του Ατρομήτου θα βρεθεί την Πέμπτη στην Αθήνα και την Παρασκευή το απόγευμα στις 19.00 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του, όπως επίσης και του άμεσου συνεργάτη του αλλά και ολόκληρου του τεχνικού επιτελείου από τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, Γιώργο Σπανό.