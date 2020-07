Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου για τη λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου στη Μονή που επαναλειτουργεί.

Την επιβεβαίωση ότι θα πραγματοποιηθεί η Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά έδωσε με ανακοινωθέν, σήμερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον ευχαρίστησε για τα «συστηματικά ανακαινιστικά έργα» που έγιναν στη Μονή της Παναγίας Σουμελά, η οποία άνοιξε χθες, ύστερα από πέντε χρόνια εργασιών αποκατάστασης.

Αναλυτικότερα, το ανακοινωθέν έχει ως εξής:

«Ευχαρίστως ανακοινούται ότι κατόπιν νεωτέρου εγγράφου της Νομαρχίας Τραπεζούντος, αλλά και σχετικής ανακοινώσεως του Εξοχωτάτου κυρίου Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, επετράπη η τέλεσις της Θείας Λειτουργίας εν τη Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά κατά την εορτήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Την πανηγυρικήν αυτήν Λειτουργίαν θα τελέσουν κατά την μεγάλην Θεομητορικήν εορτήν οι Σεβ. Μητροπολίται Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και Ζάμπιας κ. Ιωάννης, Ιεράρχης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος την 28ην τ. μ. επεκοινώνησε τηλεφωνικώς προς τον Εξοχώτατον Πρόεδρον κ. Recep Tayyip Erdogan και τον ηυχαρίστησε διά τα γενόμενα εν τη ως άνω ιστορική Μονή συστηματικά ανακαινιστικά έργα και, επί τη ευκαιρία, διεβίβασεν εις αυτόν τας ευχάς και τα συγχαρητήρια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της περί αυτό ενταύθα Ομογενείας διά την επί θύραις εορτήν των θυσιών (Kurban Bayram)».