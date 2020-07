Πολιτική

Τσίπρας: η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά ανησυχητική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση και ειδικά στον πρωθυπουργό, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά ανησυχητική και δεν πρέπει να γίνεται προσπάθεια ωραιοποίησης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

Είπε ότι από το Σεπτέμβριο του 2019 και μετά υπάρχει πτωτική πορεία της οικονομίας, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την οικονομία «με σχεδόν τρία χρόνια συνεχούς και σταθερής αναπτυξιακής πορείας» όμως η κυβέρνηση της ΝΔ «κατάφερε, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν από την πανδημία, να πετύχει τη χειρότερη οικονομική επίδοση σε όλη την ΕΕ».

Την κατηγόρησε ότι ενώ είπε πολλά λόγια προεκλογικά υπέρ της μεσαίας τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, «στην πράξη εργάστηκε μόνο υπέρ συγκεκριμένων συμφερόντων, φίλων και γνωστών».

Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαρχής πρότεινε «έγκαιρα, εμπροσθοβαρή μέτρα για την αναχαίτιση της κρίσης, της ανεργίας και των λουκέτων που έρχονται σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», ενώ ο κ. Μητσοτάκης αντί για έμπρακτη στήριξη στους εργαζόμενους και την αγορά κινήθηκε «ανεπαρκώς» και με την εκτίμηση ότι η κρίση θα είναι σύντομη και θα ακολουθήσει ισχυρή ανάκαμψη το 2021.

Όμως, «καμία πρόβλεψη διεθνούς οργανισμού δεν λέει ότι η ανάκαμψη που θα έχουμε την επόμενη χρονιά είναι αρκετή για να καλύψει την ύφεση που θα έχουμε φέτος», σημείωσε, παραπέμποντας και σε κυριακάτικη συνέντευξη της διευθύντριας του ΔΝΤ.

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση «ξορκίζει το κακό, μην τυχόν και χαλάσει το αφήγημα της ιστορίας επιτυχίας που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε» και πως αντιμετωπίζει ως «αυτοεκπληρούμενη προφητεία» την κρίση που «ήδη έχει πέσει στα κεφάλια της μεσαίας τάξης και των εργαζόμενων».

Δηλαδή, ότι δεν πήρε γενναία εμπροσθοβαρή μέτρα στην πρώτη φάση της πανδημίας και δεν έχει σχέδιο για την επόμενη φάση. Έτσι, «όταν πια η ύφεση θα αγγίξει στα τέλη του έτους τα δυσθεώρητα επίπεδα των προβλέψεων» θα έρθει να πει στον λαό, «Ετοιμαστείτε για μερικά χρόνια λιτότητας ακόμα γιατί φταίει η πανδημία».

Ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να φέρει άμεσα στη δημοσιότητα την έκθεση Πισσαρίδη και να θέσει έγκαιρα στο δημόσιο διάλογο και σε ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή τις προτάσεις και τις προβλέψεις του αναπτυξιακού πλάνου. «Δεν ήταν "πολιτική επιλογή" σας να δώσετε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους ήταν υποχρέωσή σας, ήταν απόφαση του ΣτΕ», τόνισε προς τον πρωθυπουργό.

Τσίπρας προς Μητσοτάκη: Κάνετε κούρεμα 60% στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για την υλοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου για τα αναδρομικά των συνταξιούχων άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την δευτερολογία του στην Βουλή: "Λέτε ότι δίνετε 1,4 δισ. ως αποτέλεσμα της απόφασης των δικαστηρίων. Η απόφαση όμως δεν αφορά 1,4 δισ., αφορά 3,9 δισ. Έρχεστε τώρα και χειροκροτούμενος ανακοινώνετε κούρεμα σε αυτά που έχουν δικαίωμα να εισπράξουν οι συνταξιούχοι και μάλιστα πάνω από 60%, από 3,9 δισ. σε 1,4 δισ. Εμείς, σε πιο σκληρές συνθήκες και με υποχρεώσεις για πλεονάσματα, δώσαμε τα χρήματα για ειδικά μισθολόγια. Θα ήθελα μία απάντηση. Εννοείτε πράγματι κούρεμα ή κάτι άλλο;".

Αναφέρθηκε και στο ψηφιακό κράτος λέγοντας: "Για το ψηφιακό κράτος και την ψηφιακή πολιτική, είπατε ότι είμαι ο μόνος Έλληνας που δεν έχει καταλάβει την επανάστασή σας... Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο του διευθυντή του in.gr που έλεγε τι συμβαίνει... Στον ΕΦΚΑ και στην Εφορία έχετε πάει; Είναι εκατομμύρια Έλληνες που ταλαιπωρούνται. Πράγματι έχουν γίνει βήματα τον τελευταίο χρόνο, πάνω στα δικά μας βήματα, αλλά μην μας τρελάνετε κιόλας ότι από την στιγμή που αναλάβατε έγινε επανάσταση".

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για δίκαιη μετάβαση σε πράσινες μορφές ενέργειες, στις περιοχές που πλήττονται όπου θα γίνει απολιγνιστοποίηση, "μόνο ευκαιρίες για τις γερμανικές επιχειρήσεις όπως δηλώσατε πρόσφατα στην Bild", ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στην ρύθμιση για τα στοκ οψιονς λέγοντας προς τον πρωθυπουργό: "Αν θέλετε να δώσετε ευκαιρία στις σταρτ απς επιχειρήσεις έχετε την δυνατότητα να το κάνετε νομοθετώντας μόνο γι αυτές και να εξαιρέσετε τις τράπεζες. Αλλά προφανώς έχετε κάνει μία συμφωνία κάτω από το τραπέζι -όχι ότι δεν κάνετε συμφωνίες και πάνω από το τραπέζι- και θέλετε να την τηρήσετε. Σε μία συγκυρία που τα πράγματα επιδεινώνονται για του πολίτες είναι προκλητικό να νομοθετείτε για τα μπόνους και τα στοκ οψιονς για τα γκολντεν μποις".

Κλείνοντας απάντησε για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο: 'Εχετε κάποια συμπάθεια στον Τσακαλώτο...Είπατε ότι υπογράψαμε δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του 2019. Πράγματι αντικαταστήσαμε το πλαίσιο με ένα σχέδιο προστασίας της λαϊκής κατοικίας μέχρι το τέλος του 2019. Εσείς με τι το αντικαθιστάτε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσετε. Ήδη μιλάνε για 50.000 κατοικίες το επόμενο διάστημα. Δώστε την δυνατότητα να προστατευθεί η πρώτη κατοικία".