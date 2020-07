Πολιτική

Θεοχάρης: Ανοίξαμε τον τουρισμό χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια

Η Ελλάδα φέτος θέτει τις βάσεις για τον τουρισμό των επόμενων ετών, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη.

"Καμία έκπτωση στα μέτρα προστασίας, η κυβέρνηση έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και κανείς εργαζόμενος δεν πρέπει να ανησυχεί» ανέφερε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή του ΚΚΕ κ. Μανώλη Συντυχάκη.

Και εξήγησε περαιτέρω ότι «η χώρα μας έχει καταρτίσει και εφαρμόζει, πρώτη από όλες, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των Ελλήνων πολιτών και των τουριστών, το οποίο εκφράζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Ανοίξαμε τον τουρισμό με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και με απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων. Δεν έχει γίνει η παραμικρή έκπτωση στα μέτρα προστασίας και ελέγχων για τον COVID-19».

«Τηρούμε απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα» είπε ο κ. Θεοχάρης. Και συνέχισε λέγοντας ότι «όλες οι κινητές μονάδες οι οποίες έκαναν ελέγχους σε εργαζομένους, δεν βρήκαν ούτε ένα θετικό δείγμα. Τα κρούσματα δεν συνδέονται με τον τουρισμό. Εμείς, σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ ώστε να μπορέσουμε με ασφάλεια να ανοίξουμε τον τουρισμό μας. Για να μπορεί και ο τελευταίος εργαζόμενος να βρει δουλειά. Έχουν γίνει ήδη εκατοντάδες προσλήψεις σε νοσηλευτικό και επικουρικό προσωπικό για τις υγειονομικές μονάδες της Κρήτης. Για αυτήν την κυβέρνηση δεν υπάρχει το δίλημμα 'ανεργία ή εργασία'».

Ο Υπουργός Τουρισμού επανέλαβε ότι το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού έγινε με σχέδιο και σε σταδιακά βήματα. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με έμφαση ο κ. Θεοχάρης «δεν ανοίξαμε προς τρίτες χώρες, παρόλο που υπάρχουν πιέσεις. Είμαστε προσεκτικοί και πάντα βασιζόμαστε σε αυτά που μας λένε οι επιδημιολόγοι. Οι έλεγχοι μάς δείχνουν πως δεν έχουμε πολλά εισαγόμενα κρούσματα. Σε ποσοστό έχουμε 1 στα 1.000. Η κραυγή αγωνίας που ακούω όλο αυτό το διάστημα είναι από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν και για αυτούς μοχθούμε νυχθημερόν χωρίς να παραγνωρίζουμε τις ανάγκες όλων για ασφάλεια».

Κατά τη δευτερολογία του, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο άνοιγμα της κρουαζιέρας. Επ' αυτού ο Υπουργός είπε ότι «το άνοιγμα της κρουαζιέρας γίνεται μετά από εισήγηση της υγειονομικής μας Επιτροπής, σε σχέση με τα απαραίτητα πρωτόκολλα. Έλληνες ιατροί δημιούργησαν τα πρωτόκολλα της κρουαζιέρας για όλη την Ευρώπη και αποτελούν πρότυπο για όλο τον κόσμο. Αυτά τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν εργαστηριακό έλεγχο για όλους τους επιβάτες πριν την επιβίβαση, για όλα τα μέλη του πληρώματος πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Και, επιπλέον, ενημέρωση κάθε δύο εβδομάδες, εκπαίδευση, φυσική αποστασιοποίηση, υγιεινή χεριών κ.λπ. Μέρος των καθημερινών πρωτοκόλλων είναι επίσης η καθημερινή παρακολούθηση της υγείας του πληρώματος, ενώ υπάρχει γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο προβλέπει την έγκαιρη ανίχνευση και τα βήματα αντιμετώπισης σε περίπτωση κρούσματος εν πλω. Αυτά τα πρωτόκολλα ακολουθούμε και μας επιτρέπουν να είμαστε πρωτοπόροι παγκοσμίως. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διαφυλάξει την υγεία των εργαζομένων».

Τέλος, ο κ. Χάρης Θεοχάρης εξήγησε ότι «το σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, με όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται κατά γράμμα για την ασφάλεια τουριστών, εργαζόμενων και κατοίκων, στόχο έχει να συμβάλει στην τόνωση της οικονομικής κατάστασης μετά από την έξαρση της πανδημίας. Με μέτρα όπως το άνοιγμα της κρουαζιέρας σε 6 λιμάνια της Ελλάδας από την 1η Αυγούστου, στοχεύουμε στον περιορισμό των απωλειών για τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, το μείζον είναι ότι στην παρούσα εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η Ελλάδα θέτει τις βάσεις για τον τουρισμό των επόμενων ετών, επιδιώκοντας τη διασφάλιση των κεκτημένων και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τη συνέχεια».