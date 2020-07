Τοπικά Νέα

Χανιά: πέθανε ο γιατρός που πυροβόλησε τη σύζυγο του

Η γυναίκα του εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Το χρονικό της τραγωδίας.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 60χρονος στα Χανιά ο οποίος από το απόγευμα της Κυριακής νοσηλευόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 56χρονη σύζυγός του στη ΜΕΘ με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Πασακάκι στα Χανιά κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, γιατρός στο επάγγελμα, φέρεται να πυροβόλησε πρώτα τη σύζυγό του τραυματίζοντας την στην κοιλιακή χώρα και κατόπιν να έστρεψε στον εαυτό του το όπλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Αποτέλεσμα του σοβαρού αυτού περιστατικού, ήταν να τραυματιστεί το ζευγάρι πολύ σοβαρά ενώ στη συνέχεια ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του neakriti.gr