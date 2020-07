Κοινωνία

“Θρίλερ” με την εξαφάνιση 14χρονης

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση ανήλικης Πώς μπορείτε να βοηθήσετε αν έχετε κάποια πληροφορία για την τύχη του παιδιού.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» ετών, στις 28/07/2020 και ώρα 21:30, εξαφανίστηκε από τον Άγιο Παντελεήμονα, η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.), 14 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.) σήμερα, 29/07/2020, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Η Μπίμπι Αμίνα (ον.) Σαχάμπ Ζαντά (επ.) έχει ύψος 1.60 μ., ζυγίζει 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη μπλούζα, κόκκινο παντελόνι και αθλητικά παπούτσια.