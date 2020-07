Αθλητικά

Παπασταθόπουλος: η απάντηση για την αποχώρηση από την Άρσεναλ

Τα δημοσιεύματα από τον βρετανικό Τύπο και η απάντηση από τον μάνατζερ του Έλληνα διεθνή αμυντικού.

Ο μάνατζερ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, διέψευσε φήμες και δημοσιεύματα που αναφέρονταν σε αποχώρηση του 32χρονου Έλληνα διεθνή κεντρικού αμυντικού από την Άρσεναλ.

Χθες δημοσιεύματα στην Αγγλία σημείωναν, ότι ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, είπε στον Παπασταθόπουλο, να βρει ομάδα, μιας και δεν τον υπολογίζει στα σχέδιά του για τη νέα σεζόν.

Μιλώντας στον Βρετανό δημοσιογράφο Φρεντ Πάξτον, ο Κώστας Φράρας, απέκλεισε κάθε πιθανότητα μεταγραφής, «Αυτός (ο Σωκράτης) θα μείνει. Δεν βλέπω λόγο να φύγει. Δεν ξέρω γιατί όλοι γράφουν λάθος και ψεύτικα νέα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Παπασταθόπουλος έφτασε -με υπόδειξη Ουνάι Έμερι- στην Άρσεναλ από την Ντόρτμουντ το καλοκαίρι του 2018, με 19,6 εκατ. ευρώ και έχει 68 εμφανίσεις για τον σύλλογο, σημειώνοντας έξι γκολ.

Να σημειωθεί όπως επισημαίνει το δημοσίευμα του goal.com, ότι ο Sokratis παραδέχτηκε τον Μάρτιο ότι δεν θα δίσταζε να φύγει από την Άρσεναλ σε περίπτωση που έρθει η στιγμή που δεν αισθάνεται πλέον επιθυμητός.

«Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν παίζω αρκετά ή δεν αρέσω στον προπονητή μου, δεν με νοιάζει για το συμβόλαιο», είπε στους δημοσιογράφους.

«Για μένα, τα χρήματα δεν είναι σημαντικά, είναι σημαντικό να νιώθω καλά, να νιώθω χαρούμενος και η ομάδα είναι χαρούμενη μαζί μου. Εάν όχι, φεύγω. Αυτό που λέω είναι ότι δεν είμαι παίκτης που κάθεται σε ένα συμβόλαιο, δεν το χρειάζομαι».