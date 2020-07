Οικονομία

Αχτσιόγλου: κούρεμα αναδρομικών κατά 60% από την Κυβέρνηση

Επιθεση στο Μαξίμου εξαπολύει η Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.

Σε δήλωση της, η Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε "ο κ. Μητσοτάκης ήρθε σήμερα στη Βουλή και ανακοίνωσε, καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι «κουρεύει» τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά 60% περίπου.

"Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αναδρομικά 1,4 δισ., ενώ το σύνολο των αναδρομικών που οφείλονται στους συνταξιούχους είναι 3,9 δισ. Είπε ότι θα καταβάλει αναδρομικά μόνο για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις, ενώ το ΣτΕ έχει κρίνει ξεκάθαρα ότι οι αντισυνταγματικές περικοπές που έκανε ο κ. Βρούτσης αφορούν τόσο τις επικουρικές συντάξεις όσο και τα δώρα", αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κ. Αχτσιόγλου καταλήγει "μάλιστα, ο κ. Πρωθυπουργός δεν δίστασε να πει στην εθνική αντιπροσωπεία ότι τάχα η απόφαση του ΣτΕ δεν αφορούσε τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις. πρόκειται για μια πρωτοφανή, αντισυνταγματική ενέργεια της κυβέρνησης και για μια κατάφωρα άδικη ενέργεια εις βάρος των δικαιωμάτων των συνταξιούχων".