“Κινούμαι ηλεκτρικά”: η πλατφόρμα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Ποιους αφορά η δράση. Ποια η διαδικασία υποβολής αιτημάτων.

Ο οδικός χάρτης για την ενεργοποίηση του προγράμματος «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», μέσω από το οποίο θα επιδοτηθεί η αγορά/μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ιδιωτικής χρήσης και ταξί), ποδηλάτων και δικύκλων παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«H ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον εξαγγελία, αλλά νόμος του κράτους με αριθμό 4710/2020. Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Πέμπτη που μας πέρασε και σήμερα περνάμε από την ψήφιση του νόμου, στην εφαρμογή του, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα», τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης. «Παράλληλα με την επεξεργασία των νομοθετικών ρυθμίσεων προχωρούσαμε τους περασμένους μήνες τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας πάνω στην οποία θα «τρέξει» το πρόγραμμα.Η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου και πιο συγκεκριμένα στις 24 Αυγούστου».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ που προέρχεται από το Ταμείο Ρύπων και καλύπτει χρονικά την περίοδο από τώρα έως και το τέλος του 2021. Όπως είπε, «Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, με το ποσό αυτό μπορούν να επιδοτηθούν περί τα 15.000 αυτοκίνητα (ΙΧ και Ταξί) και 12.500 δίκυκλα (ποδήλατα και σκούτερ) Μιλάμε δηλαδή για 27.500 ωφελούμενους. Αυτό είναι μια έμπρακτη απάντηση σε όσους έσπευσαν να αμφισβητήσουν το νόμο, υποστηρίζοντας ότι είναι «για λίγους».

«Από σήμερα διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα που τώρα ανακοινώνεται είναι μόνο η αρχή. Και αυτό πρώτα από όλα διότι ανάλογα με τη ζήτηση που θα παρουσιαστεί στην αγορά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις αναγκαίες αναθεωρήσεις προς τα πάνω. Και δεύτερον, γιατί στην ίδια τη φιλοσοφία του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και δράσεις για τις πράσινες μεταφορές και επομένως και για τη χρηματοδότηση της ηλεκτροκίνησης. Άρα τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Οι ενδείξεις στην αγορά είναι ότι ο νόμος έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί. Οι έμποροι ποδηλάτων παραδείγματος χάρη μας έχουν ενημερώσει ότι οι αναμονές ως προς τις παραγγελίες για ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν ήδη φτάσει τους τέσσερις μήνες ! Πιστεύω ότι η εξέλιξη των πραγμάτων θα είναι τέτοια, ώστε ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα που θα αγοράζεται το 2030 να είναι ηλεκτρικό, θα επιτευχθεί πολύ νωρίτερα», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς σημείωσε ότι «Θα υπάρχει μέριμνα και από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ να συνεχιστούν οι σχετικές δράσεις και στενή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους. Επίσης, υπάρχει μέριμνα για την εφοδιαστική αλυσίδα και με τα κίνητρα που έχουν δώσει για προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων σχετικών με την ηλεκτροκίνηση στις λιγνιτικές περιοχές. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού μας, που θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου παρουσίασε για πρώτη φορά το λογότυπο του ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ και ανέλυσε τη φιλοσοφία του. Όπως είπε, «η δράση των επιδοτήσεων στοχεύει να κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο προσιτό σε όλους, να καθιερώσει το ηλεκτρικό ποδήλατο ως κύριο μέσο μεταφοράς και όχι απλά αναψυχής, να δώσει χώρο στο ηλεκτρικό δίκυκλο και να ενισχύσει την οικιακή υποδομή επαναφόρτισης εξοικειώνοντας όλους μας με τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης».

Στη συνέχεια παρουσίασε τον προγραμματισμό και τα επόμενα ορόσημα για την έναρξη του προγράμματος που έχουν ως εξής:

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, Δευτέρα, η ειδική ιστοσελίδα για το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (https://kinoumeilektrika.ypen.gr ) θα είναι στον αέρα και θα παρέχει on line πολλές χρηστικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσει η λειτουργία του help desk με 5 τηλεφωνικές γραμμές και την δυνατότητα αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας (στη διεύθυνση kinoumeilektrika@ypen.gr) για να απαντώνται τα ερωτήματα των πολιτών.

Μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα έχει δημοσιευτεί το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών) και από την ημέρα αυτή υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας ή αγοράς ηλεκτρικού οχήματος. Με άλλα λόγια, «Η 7η Αυγούστου είναι «η ημέρα που το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ξεκινάει επίσημα, υπό την έννοια ότι μπορεί ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στη δράση να κάνει την δαπάνη. Δηλαδή, να παραγγείλει ένα από τα επιλέξιμα οχήματα, να δώσει προκαταβολή, να το αγοράσει».

Στις 24 Αυγούστου η πλατφόρμα της δράσης θα ενεργοποιηθεί και θα υποδέχεται αιτήματα συμμετοχής

Η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι «Δεν πρόκειται για πρόγραμμα που εγκρίνει τις αιτήσεις των συμμετεχόντων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι ένα πρόγραμμα ανοικτό σε όλους, με μόνο κριτήριο την χρονική προτεραιότητα στην υποβολή του αιτήματος μέχρι την εξάντληση του ποσού των 100 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως τις 31.12.2021 με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας των πόρων, όμως ανάλογα με τη δυναμική του προγράμματος και την απορροφητικότητα των πόρων, θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Εκτιμούμε ότι είναι μια δράση που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών και περιμένουμε μια δυναμική έναρξη από την ερχόμενη Δευτέρα. Θέλουμε να αναπτύξουμε μία νέα οικονομία γύρω από την ηλεκτροκίνηση, μία νέα αγορά. Με επιχειρηματικές συνεργασίες, συνέργειες, με νέες θέσεις εργασίας. Να δώσουμε το στίγμα μιας φιλόξενης στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας χώρας. Απώτερος στόχος μας είναι μείωση των ρύπων που εκπέμπονται από τον γηρασμένο Ελληνικό στόλο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, η προστασία της δημόσιας υγείας».

Χρηστικές πληροφορίες για το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Η δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ θα ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του help desk μέσω του οποίου θα τίθενται τηλεφωνικά αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων για υποβολή αίτησης συμμετοχής.

Πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας δίνεται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών : 2131513640 , 2131513643, 2131513797, 2131513124 , 2131513139 , ενώ η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται μέσω του email : support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr. Επιπλέον την ίδια ημέρα θα λειτουργήσει η ιστοσελίδα της δράσης https://kinoumeilektrika.ypen.gr , στην οποία θα αναρτώνται όλα τα νέα για την δράση καθώς και συνοπτικές χρηστικές οδηγίες όπως για παράδειγμα λίστα επιλέξιμων ηλεκτρικών και υβριδικών plug in χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)αυτοκινήτων, τεχνικές προδιαγραφές, διαρκώς ανανεούμενο αρχείο συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κλπ

Από τις 7 Αυγούστου θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στην δράση να κάνει δαπάνη, δηλαδή να παραγγείλει ένα από τα επιλέξιμα οχήματα, να καταβάλει προκαταβολή, να αγοράσει επίσης όχημα ή και να συνάψει σύμβαση μίσθωσης. Στις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, επαγγελματικά van και ποδήλατα.Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων δεν υπάρχουν αξιολογικά κριτήρια παρά μόνο η χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης συμμετοχής .

Ποιους αφορά η δράση

Συμμετοχή στο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μπορούν να αιτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες :

1.Φυσικά πρόσωπα , τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ΙΧ . Επιπλέον έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το οικολογικό bonus που προβλέπεται για αυτή την κατηγορία είναι :

Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 30.000€ , η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€.

Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€ η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€

Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου το οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800€

Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου τέλος, δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800€

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500€ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμαίρεται η δυνατότητα τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους. Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δικύκλου,τρικύκλου και ποδηλάτου. Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλαιού οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την 1.1.2013 και πίσω ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000€ ενώ αυτή του δικύκλου με 400€ . Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για τη απόσυρση, αλλά μόνον εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα , ενώ εξαιρούνται της απόσυρσης τα ποδήλατα.

2.Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των ιδιοκτητών Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης-ΤΑΞΙ οχημάτων. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό Bonus:

Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος , σε ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000€

Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ) με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500€

Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί ,με ημερομηνία ταξινόμησης την 1.1.2013 και πίσω, και η οποία επιβραβεύεται με 2.500€. Έτσι το μέγιστο ποσό οικολογικού Bonus διαμορφώνεται στις 10.500€ ή στις 8.000€ για υβριδικό όχημα.

Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€

3.Η τρίτη κατηγορία αφορά τις νομικές οντότητες ανεξαρτήτως μορφής (ατομική, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ,ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση) . Για την συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως τριών οχημάτων ή έως έξι (6) εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες :

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000€ , με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολογικού bonus τις 5.500€

Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€

Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 5.500€

Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων έως 50γρ/χλμ) μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 4.000€

Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρείς κατηγορίες ή και από μια από αυτές. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου, με ποσό 1.000€ και 400€ αντίστοιχα.

Τονίζεται ότι για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ωφελούμενων δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης ανά ΑΦΜ. Η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη . Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια , αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού bonus.

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://kinoumeilektrika.ypen.gr . Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κατηγορία ωφελούμενου .

Πιο συγκεκριμένα για το αίτημα συμμετοχής ο ωφελούμενος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet, θα βρίσκει προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του , θα επιλέγει την κατηγορία οχήματος , το μοντέλο κα την αξία, θα δηλώνει εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο φυσικά πρόσωπα), απόσυρση και εάν υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες (μόνον φυσικά πρόσωπα και ΕΔΧ ΤΑΞΙ) και στην συνέχεια θα επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να υποβάλει οριστικά την αίτηση.

Η αποδοχή της θα γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων ημερών, ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται άμεσα με ηλεκτρονικό μήνυμα και στην συνέχεια εφόσον αγοράσει ή μισθώσει το όχημα για το οποίο επιδοτείται έχει την δυνατότητα υποβολής του αιτήματος καταβολής του οικολογικού bonus. Δίνεται η δυνατότητα και ενός ενδιάμεσου σταδίου, αυτού του αιτήματος τροποποίησης, στην περίπτωση που ο ωφελούμενος μεταξύ της αρχικής υποβολής και του αιτήματος πληρωμής αποφασίσει να αγοράσει ή μισθώσει διαφορετικό όχημα (της ίδιας όμως κατηγορίας) από αυτό που αρχικά είχε δηλώσει. Έτσι για παράδειγμα εάν κάποιος αρχικά είχε επιλέξει να επιδοτηθεί για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μάρκας Χ έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει το αίτημα μου μόνον εφόσον επιλέξει να επιδοτηθεί για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μάρκας Υ, ομοίως για δίκυκλο ή ποδήλατο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα της δράσης και θα περιέχονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί .

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο του έξυπνου οικιακού φορτιστή, δυο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της δράσης. Οι συμμετέχοντες για να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν (αυτοκίνητο,δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο) η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς τη επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται στον αιτούντα προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής.

Τονίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά και δεν είναι επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€ . Τέλος, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης , η αγορά του οχήματος στην λήξη της μισθωτικής περιόδου θα είναι υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.