Χρυσοχοΐδης από Μύκονο: Σαρωτικοί έλεγχοι σε χώρους συναθροίσεων

Σαρωτικούς ελέγχους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



"Θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να διατηρηθεί η Μύκονος σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας και της ανομίας στο νησί", τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που επισκέφθηκε τη Μύκονο, με αφορμή τη συγκρότηση της νέας αστυνομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα Υποδιεύθυνσης στο νησί, η οποία θα στελεχωθεί συνολικά με 120 νέους αστυνομικούς.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, που πραγματοποίησε αυτοψία στο κτίριο το οποίο θα στεγάσει τη νέα αστυνομική Υπηρεσία, επισήμανε επίσης, ότι ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων με συστηματικούς ελέγχους, τόσο των οδηγών όσο και των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων.

Αναφερόμενος ο υπουργός στο ζήτημα της εγκληματικότητας, υπογράμμισε, ότι θα υπάρξουν ενισχυμένα μέτρα και περιπολίες για τον ριζικό περιορισμό των κλοπών, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Σχετικά με το θέμα του κορονοϊού, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η Μύκονος παραμένει μεν ασφαλής, αλλά πρόσθεσε, πως οι κίνδυνοι ελλοχεύουν, σε καθημερινή βάση. Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους διασκέδασης και συναθροίσεων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο υπουργός πρόκειται να επισκεφθεί τη Μύκονο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να εποπτεύσει την εφαρμογή των αποφάσεων που λήφθηκαν.

