Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: Εντείνονται οι έλεγχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που εστιάζειται η προσοχή των υγειονομικών Αρχών. Τι ισχύει για τις συναθροίσεις.

Την πρόταση του υπουργού Υγείας για τη διενέργεια 3.000 δειγματοληπτικών εξετάσεων σε χώρους μεγάλης συνάθροισης, όπως malls, σούπερ μάρκετ και όπου παρατηρείται μαζική συνάθροιση, επικύρωσε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα είναι ήδη σε εξέλιξη, οι δειγματοληψίες γίνονται από κινητές μονάδες στους χώρους αυτούς και η απόφαση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης για να κρατηθεί η καλή επιδημιολογική εικόνα της χώρας.

Σε δηλώσεις του, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας επανέλαβε την έκκληση της κυβέρνησης προς όλους για τήρηση των μέτρων προστασίας, διότι, όπως είπε, πέραν των αποφάσεων της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, τίθεται πολλές φορές ζήτημα συλλογικής και προσωπικής ευθύνης. «Άρα θα πρέπει να κρατηθούμε σε αυτό τον δρόμο και σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας

Έκτακτη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Υγείας, καθώς ο αρμόδιος Υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου θα δεχτεί τα μέλη της επιδημιολογικής - συμβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να τεθούν επί τάπητος νέες προτάσεις αντιμετώπισης των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στην Κύπρο.

Τα 13 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν θορυβήσει τις αρμόδιες Αρχές, που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για νέα μέτρα, καθώς μετά τα μηδενικά, ή τα ελάχιστα επιβεβαιωμένα περιστατικά των τελευταίων ημερών, το απόγευμα της Τετάρτης 29/07, ανακοινώθηκε διψήφιος αριθμός έπειτα από πολύ καιρό.

Ο καθηγητής μοριακής ιολογίας Λεόντιος Κωστρίκκης, ο οποίος είχε καθημερινά την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτών κατά την διάρκεια του lockdown στην Κύπρο, δήλωσε ότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία, δεδομένου μάλιστα ότι η συμβουλευτική ομάδα του Υπουργείου Υγείας είχε θέσει ως ανώτατο όριο τα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά χίλιες εργαστηριακές εξετάσεις για συνεχόμενές ημέρες. Η επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δρ. Μαρία Κολιού δεν έκρυψε την ανησυχία της λέγοντας ότι δεύτερη συνεχόμενη ημέρα διψήφιου αριθμού κρουσμάτων θα σημάνει ηχηρό «καμπανάκι» κινδύνου. Πάντως, οποιαδήποτε απόφαση δεν θα ληφθεί αν πρώτα δεν υπάρξει απόλυτη συνεννόηση ανάμεσα στους αρμοδίους φορείς.

Ύστερα από ευρεία σύσκεψη στον δήμο Λεμεσού με τη συμμετοχή της διευθύντριας των Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας Δρ. ΕλισάΒετ Κωνσταντίνου, αποφασίστηκε η διενέργεια 5.000 δειγματοληπτικών ελέγχων για Covid 19 στην πόλη της Λεμεσού.

Η μαρίνα Λεμεσού, μετά και τα αρνητικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων για Covid-19 όλων των εργαζομένων στους χώρους εστίασης, επαναλειτουργεί πλήρως. Σχετική ανακοίνωση, μάλιστα, αναφέρει πως όλοι οι χώροι εστίασης της επέστρεψαν στην κανονικότητα τους, καθώς ανακοινώθηκαν και επίσημα τα αποτελέσματα όλων των τεστ του προσωπικού των χώρων εστίασής της, με αρνητική ένδειξη.

Την ίδια ώρα, παράλληλο πρόγραμμα της κυβέρνησης βρίσκεται σε εξέλιξη για την διενέργεια άλλων 3.000 δειγματοληπτικών ελέγχων σε χώρους μαζικής συνάθροισης, το οποίο θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τα μέσα Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι η συμβουλευτική ομάδα των επιστημόνων την Παρασκευή μεταβαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.