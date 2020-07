Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρό μελτέμι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Οδηγίες από ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Αίθριος καιρός με αυξημένη θερμοκρασία αναμένεται την Πέμπτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φθάσει τοπικά στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, αναφέρει πως η Μύγα της Μεσογείου είναι είδος πολυφάγο, που τα τελευταία χρόνια ζημιώνει χονδρόραγα επιτραπέζια σταφύλια. Οι ζημιές είναι αιφνιδιαστικές, περιοδικές και διάσπαρτες.

Την περίοδο αυτή καταγράφονται υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) και διαπιστώνονται προσβολές σε φρούτα που ωρίμασαν πριν από τα σταφύλια (π.χ. βερίκοκα, ροδάκινα, δαμάσκηνα) όπως και διάσπαρτα νύγματα σε ράγες σταφυλιών στις περιοχές με ιστορικό.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο τα επιτραπέζια σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφ. Ηλίας, Αρχάνες κ.λπ.) θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για εμφάνιση προσβολών. Οι αμπελουργοί μπορούν να προστατεύσουν τα σταφύλια ως εξής:

• με τοποθέτηση από νωρίς παγίδων μαζικής προσέλκυσης και θανάτωσης,

• σε ψεκασμούς για την ευδεμίδα που γίνονται κοντά στην ωρίμαση να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: