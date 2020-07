Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων σε 24 ώρες

Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα όπου ξεκίνησε η πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το κινεζικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σότι ως τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη ενημερώθηκε για τον εντοπισμό 101 νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην ηπειρωτική Κίνα, αριθμού σημαντικά αυξημένου από τα 68 για τα οποία έκανε λόγο μία ημέρα νωρίτερα.

Τα 89 διαγνώστηκαν στη Σιντζιάνγκ (βορειοδυτικά), 1 στην πρωτεύουσα, το Πεκίνο, ενώ 3 ήταν «εισαγόμενα», κατά τον όρο που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό που διαπιστώνεται πως έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό αφού εισέλθουν στην κινεζική επικράτεια. Τα υπόλοιπα οκτώ κρούσματα εντοπίστηκαν στην επαρχία Λιαονίνγκ.

Οι κινεζικές υγειονομικές έκαναν επίσης λόγο για τον εντοπισμό 27 ασυμπτωματικών φορέων του SARS-CoV-2, έναντι 34 μία ημέρα νωρίτερα. Η Κίνα δεν συμπεριλαμβάνει τους ασυμπτωματικούς φορείς στον απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ανακοινώνει.

Δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος εξαιτίας της COVID-19, σημείωσε ακόμη το υπουργείο.

Στα κινεζικά νοσοκομεία νοσηλεύονται 482 ασθενείς, οι 25 σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Στον αντίποδα, συνολικά 78.944 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας στη χώρα όπου έκανε την εμφάνισή του για πρώτη φορά ο νέος κορονοϊός τον Δεκέμβριο ανέρχεται σε 4.634 νεκρούς επί συνόλου 84.060 κρουσμάτων μόλυνσης.