Κορονοϊός - Αντρέ: Έρχονται δύσκολοι μήνες!

Ζοφερές οι εκτιμήσεις για την εξάπλωση της πανδημίας στον πλανήτη.

Την ανησυχία του για την εξέλιξη του κορονοϊού εξέφρασε ο πρώην εκπρόσωπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, Εμμανουέλ Αντρέ, μιλώντας στη βελγική τηλεόραση.

«Γνωρίζουμε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή. Γνωρίζουμε επίσης ότι θα υπάρξει σειρά κυμάτων μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Επομένως, αναμένουμε να έχουμε πολλά ζητήματα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού» τόνισε ο Εμμανουέλ Αντρέ, προσθέτοντας ότι αναμένονται «δύσκολες εβδομάδες και μήνες».

Μιλώντας στο rtbf για την περίπτωση της Αμβέρσας, όπου παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων κατά 500%, ο κ. Αντρέ ανέφερε ότι «αυτό που λείπει από τα μέτρα στην Αμβέρσα, είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων των πολιτών».

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 23.30 μέχρι τις 6 το πρωί.

Παράλληλα, ο πρώην εκπρόσωπος για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID, υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί «να εξαπλωθεί το φαινόμενο της Αμβέρσας στο σύνολο της χώρας, ή σε γειτονικές χώρες. Τις άλλες εστίες που θα εμφανιστούν, πρέπει να τις περιορίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».