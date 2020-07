Κοινωνία

Μπαράζ συλλήψεων στην Αττική για ναρκωτικά

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Σε μπαράζ συλλήψεων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η αστυνομία τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στην Αγία Παρασκευή και στην Αρτέμιδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρία άτομα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση εγκληματικών κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τη δράση ατόμων στην διακίνηση ναρκωτικών, εντοπίστηκαν οι ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Μετά από έρευνες σε ταξί και σε οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 6 κιλών και 600 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 7.150 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο άτομα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε αύλιο χώρο της οικίας τους, στην περιοχή του Μαραθώνα. Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, διασταύρωσης στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, ταυτοποίησαν τους καλλιεργητές-διακινητές και πιστοποίησαν την εγκληματική τους δράση. Όπως εξακριβώθηκε, οι κατηγορούμενος δραστηριοποιούντο στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με σκοπό, μετά τη συγκομιδή και επεξεργασία, την περαιτέρω διάθεσή τους.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 23 δενδρύλλια κάνναβης, εξοπλισμός καλλιέργειας, υδροδότησης και συντήρησης φυτείας κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα.

Όλοι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.