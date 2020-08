Κόσμος

“Black Lives Matter”: ατονεί η στήριξη στις διαδηλώσεις

Τα ευρήματα δημοσκόπησης και οι πολιτικές προεκτάσεις των γεγονότων, εν όψει των εκλογών στις ΗΠΑ.

Η στήριξη των Αμερικανών για τις διαδηλώσεις ‘Black Lives Matter’ έχει περιοριστεί από τότε που ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο τροφοδότησε την εθνική συζήτηση για φυλετικά ζητήματα, αν και πάνω από τους μισούς και πάλι αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετώπισε το θέμα αυτό, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 27-28 Ιουλίου κατέδειξε ότι οι αντιδράσεις στην απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες για να καταστείλει τις διαδηλώσεις σε κάποιες πόλεις παρά τις επιθυμίες των τοπικών αρχών φέρουν έντονο κομματικό αποτύπωμα. Περίπου 4 στους 10, οι περισσότεροι Δημοκρατικοί, ισχυρίζονται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απλά προσπαθεί να βοηθήσει τον εαυτό του πολιτικά καθώς επιδιώκει μια δεύτερη θητεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η δημοσκόπηση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς συγκρούσεων αργά το βράδυ της Κυριακής μεταξύ διαδηλωτών και της ομοσπονδιακής αστυνομίας στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου οι διαδηλωτές πραγματοποιούν νυχτερινές αντιρατσιστικές πορείες. Ο Τραμπ έστειλε την ομοσπονδιακή αστυνομία στην πόλη παρά τις αντιδράσεις του δημάρχου για να αντιμετωπίσει «τους αναρχικούς και τους ταραξίες» όπως τους χαρακτήρισε, και απέστειλε άλλες δυνάμεις στο Σιάτλ, το Σικάγο, το Κάνσας Σίτι και την Αλμπουκέρκη.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 52% των Αμερικανών ενηλίκων εκφράζουν τη συμπαράστασή τους σε αυτούς που συνεχίζουν να συγκεντρώνονται προκειμένου να διαμαρτυρηθούν στον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία συμπεριφέρεται στις μειονότητες, κυρίως τους Αφροαμερικανούς, με το ποσοστό αυτό να είναι κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες περίπου χαμηλότερο σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση στα μέσα Ιουνίου.

Ωστόσο, η πλειονότητα των Αμερικανών συνεχίζουν να είναι δυσαρεστημένοι με την απάντηση του Τραμπ στο θέμα αυτό. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 54% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίστηκε τις διαδηλώσεις, το οποίο είναι μόνο μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αντίστοιχη δημοσκόπηση που έγινε στα μέσα Ιουνίου όταν το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 58%.

Η αύξηση στο ποσοστό προέρχεται κυρίως από Ρεπουμπλικάνους, που έχουν στηρίξει τον πρόεδρο καθώς οι διαμαρτυρίες μαίνονται σε όλη τη χώρα: το 78% δήλωσαν ότι εγκρίνουν την απάντηση του Τραμπ στις διαμαρτυρίες στην τελευταία δημοσκόπηση, συγκριτικά με το 67% στα μέσα Ιουνίου. Σχεδόν 9 στους 10 Δημοκρατικούς υποστηρίζουν ότι δεν τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις διαδηλώσεις, και το ποσοστό αυτό δεν έχει μεταβληθεί σε σχέση με τον Ιούνιο.

Πολιτκή ατζέντα ή νόμος και τάξη;

Και το 42% των Αμερικανών εμφανίζεται καχύποπτο αναφορικά με τα κίνητρα του Τραμπ για την απόφασή του να στείλει ομοσπονδιακή αστυνομία στις πόλεις, λέγοντας ότι αυτοί οι αστυνομικοί αναπτύσσονται κυρίως «για να προωθήσουν την πολιτική ατζέντα του Τραμπ». Ποσοστό 39% δήλωσε ότι οι δυνάμεις αυτές «αποκαθιστούν τον νόμο και την τάξη σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις» και το υπόλοιπο 19% ότι δεν είναι σίγουροι.

Η απάντηση ήταν εξίσου μοιρασμένη στα προάστια, όπου ο Τραμπ ελπίζει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πρωτοπόρο της δημόσιας ασφάλειας. Το 44% των Αμερικανών που ζουν σε προάστια δήλωσαν πως πιστεύουν ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες χρησιμοποιούνται για πολιτικούς λόγους ενώ το 37% πιστεύουν ότι βασικός τους ρόλος είναι να αποκαταστήσουν τον νόμο και την τάξη.

Και όπως συμβαίνει σχεδόν με τα πάντα που σχετίζονται με τον Τραμπ, η αμερικανική δημοσκόπηση είναι μοιρασμένη με βάση κομματικά κριτήρια. Πανεθνικά, το 73% των Δημοκρατικών πιστεύει ότι ο Τραμπ εκμεταλλεύεται πολιτικά το θέμα δίνοντας έδωσε εντολή να αναπτυχθούν ομοσπονδιακές αστυνομικές δυνάμεις στο Πόρτλαντ, ενώ το 76% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν ότι αυτοί οι πράκτορες ήταν εκεί για να αποκαταστήσουν τον νόμο και την τάξη.

Η συνολική δημοτικότητα του Τραμπ παραμένει στο χαμηλότερο φετινό της επίπεδο, με το 38% των Αμερικανών να υποστηρίζουν ότι εγκρίνουν τις επιδόσεις του προέδρου. Και ο Δημοκρατικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν προηγείται του Τραμπ κατά 9 ποσοσταιίες μονάδες μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos διενεργήθηκε διαδικτυακά, στα αγγλικά, σε όλες τις ΗΠΑ. Συγκέντρωσε τις απαντήσεις 1.115 Αμερικανών ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων 947 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.