BILD για Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον: Τώρα είναι Έλληνες

Η εφημερίδα συνοδεύει το δημοσίευμα από φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Instagram.

«Τώρα είναι Έλληνες», είναι ο τίτλος σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας «BILD», σχετικά με την παραλαβή των ελληνικών διαβατηρίων από τον Τομ Χανκς και την σύζυγό του Ρίτα Γουίλσον το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ο χολιγουντιανός σταρ Τομ Χανκς (64) και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον (63) έγιναν επισήμως Έλληνες πολίτες», γράφει η γερμανική εφημερίδα, αναφερόμενη στην τιμητική πολιτογράφησή τους ως Ελλήνων πολιτών και προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τους παρέδωσε τα διαβατήρια στην Αντίπαρο και ταυτόχρονα «ευχήθηκε το 'καλώς ήλθατε' στους νέους συμπολίτες».

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ρίτα Γουίλσον είναι ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας της και έχει ανατραφεί ως ελληνορθόδοξη και πως ο Τομ Χανκς ασπάστηκε την ορθοδοξία το 1988, ενώ η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία στην Αντίπαρο. Το ρεπορτάζ συνοδεύεται από φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του πρωθυπουργού στο Instagram, στην οποία εικονίζονται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με τους Τομ Χανκς και Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι κρατούν τα ελληνικά τους διαβατήρια.