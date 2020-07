Κοινωνία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους – Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού

Σε εξέλιξη η φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Προσωρινά ακινητοποιημένες είναι οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού σε Μαγούλα και Ασπρόπυργο, λόγω της διακοπής της ηλεκτροκίνησης, εξαιτίας μικρής έκτασης φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα στους Αγίους Θεοδώρους.

Η φωτιά κατασβέστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η κυκλοφορία των συρμών αναμένεται να αποκατασταθεί άμεσα.

Μπαράζ πυρκαγιών στους Αγίους Θεοδώρους

Μπαράζ πυρκαγιών εκδηλώθηκαν το μεσημέρι τις Τετάρτης 29 Ιουλίου στους Αγίους Θεοδώρους. Συγκεκριμένα πυρκαγιά ξέσπασε στον Αρχαιολογικό χώρο δίπλα απο τον Προαστιακό.

Στο σημείο εσπευσαν αμεσα δυναμεις των δασοπυροσβεστών των Αγίων Θεοδώρων και όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η φωτια, που εκδηλωθηκε μεσα στον αρχαιολογικό χώρο, οπου βρίσκεται και το μικρό αρχαίο Θέατρο, τέθηκε υπο έλεγχο, χωρίς το Θέατρο να υποστεί ζημιές.

Φωτια πήραν τα επίγεια καλώδια του Προαστιακού. Εξαιτίας της κατάστασης, διακόπηκαν τα δρομολόγια .Οι πυροσβεστες περιόρισαν την πυρκαγιά χωρίς να περάσει τις γραμμές του Προαστιακού προς την πόλη , αλλα και στην Εθνική οδό αφου οι φλόγες εφτασαν ακριβώς δίπλα.

Αργότερα, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σουσάκι σε χορτολιβαδική εκταση . Στο σημείο εσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για την ατάσβεση της.

Πηγή: atnews.gr