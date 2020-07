Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός γερουσιαστής που επρόκειτο να ταξιδέψει με τον Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λούι Γκόμερτ αρνιόταν κατηγορηματικά να φορέσει μάσκα, παρά την εξάπλωση της πανδημίας στις ΗΠΑ...

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ θα υποβληθεί σε εξέταση για τον νέο κορονοϊό, αφού ήλθε σε στενή επαφή με τον γερουσιαστή Λούι Γκόμερτ, ο οποίος βρέθηκε θετικός σήμερα.

Ο γερουσιαστής από το Τέξας, ο οποίος αρνείται σθεναρά να φορέσει μάσκα, βρέθηκε θετικός όταν υποβλήθηκε σε τεστ στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με το Politico, επρόκειτο να επιστρέψει αεροπορικώς στην Πολιτεία του μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Τέξας.

Την Τρίτη, ο Γκόμερτ συμμετείχε στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων στην οποία κατέθεσε ο Μπαρ. Κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζέρι Νάντλερ, που είναι Δημοκρατικός, επέπληξε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του επειδή δεν φορούσαν μάσκα, η οποία επιβάλλεται πλέον από τους κανονισμούς. Οι εκπρόσωποι του Γκόμερτ δεν ήταν διαθέσιμοι για να κάνουν κάποια δήλωση.