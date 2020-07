Οικονομία

ΚΙΝΑΛ για αναδρομικά: πολλοί δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ!

Για εμπαιγμό των συνταξιούχων από την Κυβέρνηση κάνει λόγο το Κίνημα Αλλαγής.

Σε ανακοίνωση του, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την καταβολή αναδρομικών στους συνταξιούχους, το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «η σημερινή ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για καταβολή των αναδρομικών μόνο κατά το μέρος που αφορά τις κύριες συντάξεις και όχι για το σύνολο των περικοπών που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, αποτελεί διπλό εμπαιγμό για τις εκατοντάδες χιλιάδες των χαμηλοσυνταξιούχων. Πολλοί από αυτούς δεν θα λάβουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ!!!»

«Η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που δήθεν θα ωφεληθούν είναι απολύτως ψευδής και παραπλανητική! Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια συνταξιούχων (σε σύνολο 2,5 εκατομμυρίων) που δεν είχαν καμία περικοπή στις κύριες συντάξεις παρά μόνο στα δώρα ή τις επικουρικές δεν θα έχουν να κερδίσουν τίποτα από τις εξαγγελίες», συμπληρώνει το ΚΙΝΑΛ.

Το Κίνημα Αλλαγής καταλήγει «η άδικη και αντίθετη στο πνεύμα και την ουσία των αποφάσεων του ΣτΕ σημερινή κυβερνητική ανακοίνωση, η οποία προσβάλλει τους συνταξιούχους της χώρας που σήκωσαν μεγάλο βάρος της δημοσιονομικής κρίσης, πρέπει ΑΜΕΣΑ να αναθεωρηθεί. Ώστε να δοθεί τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και ιδιαίτερα των πλέον αδύναμων».