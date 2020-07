Αθλητικά

Μηταράκης για Αντετοκούνμπο: ευθύνη μας η προστασία από το τυφλό ρατσιστικό μίσος

Στο παράδειγμα των αδελφών Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σε ομιλία του στο σεμινάριο «Αθλητισμός, πρόσφυγες, ένταξη».

Στο παράδειγμα των αδελφών Αντετοκούνμπο, οι οποίοι «βρήκαν το δρόμο της καταξίωσης μέσα από τον αθλητισμό, χωρίς να λησμονήσουν ουδέποτε να διατρανώσουν τη σχέση τους με την Ελλάδα», αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα «Αθλητισμός, πρόσφυγες, ένταξη». «Αυτή η σχέση με την Ελλάδα», υπογράμμισε ο υπουργός, «πρέπει να είναι αμφίδρομη, καθώς η ελληνική Πολιτεία επωμίζεται την ευθύνη να τους προστατεύσει απέναντι στις όποιες λίγες εκδηλώσεις τυφλού ρατσιστικού μίσους. Όπως και έκανε και θα κάνουμε για όποιον χρειαστεί και στο μέλλον».

Στη δύσκολη προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων, παρατήρησε ο κ. Μηταράκης, «ο αθλητισμός μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία, καθώς δύναται να λειτουργήσει ως όχημα για την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση». «Οι πανανθρώπινες αξίες που κουβαλά έχουν ιστορικά μεγαλύτερο χρόνο, αλλά και προσδόκιμο ζωής από επιμέρους εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές», συνέχισε και προανήγγειλε τη διαμόρφωση χώρων άθλησης «στο εσωτερικό των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών».

Στην κατεύθυνση αυτή, της ενσωμάτωσης, επίσης, η Πολιτεία διευκολύνει τη δυνατότητα αιτούντων άσυλο να εντάσσονται σε αθλητικά σωματεία της περιοχής, συμπλήρωσε ο υπουργός και έφερε το παράδειγμα Ιρανού πρόσφυγα στη Σιντική Σερρών που έγινε δεκτός σε τοπική ομάδα καλαθοσφαίρισης «ενώ η διαδικασία ασύλου είναι σε εξέλιξη».

Τέλος, ο κ. Μηταράκης προανήγγειλε σειρά προγραμμάτων για ένταξη μέσω του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δράση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τη διεξαγωγή έπταθλου με πρόσφυγες από έξι περιοχές της Αττικής. Το διαδικτυακό σεμινάριο «Αθλητισμός, πρόσφυγες, ένταξη» συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας.