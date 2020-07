Υγεία - Περιβάλλον

Βοσνία: Νεκρός υπουργός από κορονοϊό

"Έφυγε" ο Σάλκο Μπουκβάρεβιτς, μετά από άνιση μάχη με τον Covid-19.

Βόσνιος υπουργός που είχε προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, έχασε σήμερα τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση BHR. T

Ο Σάλκο Μπουκβάρεβιτς ήταν υπουργός για θέματα βετεράνων της κροατομουσουλμανικής κρατικής οντότητας στο ομοσπονδιακό κράτος των Δυτικών Βαλκανίων. Ηταν μέλος της βοσνιακής κυβέρνησης από το 2015.

Είχε εισαχθεί την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Σαράγεβο με πνευμονία και αναπνευστικά προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός του κροατομουσουλμανικού συνιστώντος κράτους, Φαντίλ Νόβαλιτς, επίσης νοσηλεύθηκε αυτό τον μήνα λόγω κορωνοϊού, αλλά πήρε εξιτήριο την Τρίτη ύστερα από δύο εβδομάδες θεραπείας.

Μέχρι τώρα η Βοσνία των 3,5 εκατ. κατοίκων έχει καταγράψει πάνω από 10.700 κρούσματα κορωνοϊού και 297 θανάτους.