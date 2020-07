Life

Μύκονος και Τουρισμός 2020

Καταλύματα για όλα τα βλάντια και τήρηση των μέτρων υγιεινής και αποτροπής εξάπλωησης του κορονοϊού, καθιστουν ως ιδανικο προορισμό "το νησί των ανέμων".

Μύκονος, για πολλούς το νησί της χλιδής, των Celebrities και φυσικά των ξέφρενων πάρτι σε νυχτερινά μαγαζιά και beach bars. Στα στενά σοκάκια και τις πανέμορφες παραλίες της δίνουν κάθε χρόνο ραντεβού με τα φλας των παπαράτσι εκατοντάδες ονόματα από τον χώρο της show biz και του αθλητισμού τοποθετώντας το πανέμορφο αυτό νησί στους top προορισμούς των καλοκαιρινών σας διακοπών.

Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάθε μορφής καταλύματα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τουρίστες σε κάθε μεριά της Μυκόνου την ώρα που το Adorno Suits, ένα από τα καλύτερα mykonos hotel είναι διαθέσιμο για όλα τα πορτοφόλια ανάλογα τις υπηρεσίες που θα διαλέξετε.

Η πανδημία του Κορονοϊού φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει πλήξει σε μικρό βαθμό την Ελλάδα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη γεγονός που την καθιστά έναν ιδανικό τουριστικό προορισμό για το καλοκαίρι που αισίως διανύουμε. Η σταδιακή αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα σίγουρα έχει κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για τους ειδικούς ωστόσο δια στόματος του κ. Τσιόδρα υπήρξε ανοιχτή πρόσκληση στους τουρίστες να επισκεφτούν χωρίς κανέναν ενδοιασμό τη χώρα μας. Οι συνεχείς έλεγχοι από κλιμάκια του ΕΟΔΥ έχουν θέσει τους επιχειρηματίες προ των ευθυνών τους, διασφαλίζοντας πως τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα εφαρμοστούν στο ακέραιο κατά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα ελληνικά νησιά αναμένεται να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση στον τουρισμό την καλοκαιρινή περίοδο. Νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Κέρκυρα περιμένουμε να φιλοξενήσουν χιλιάδες κόσμου μειώνοντας τις απώλειες στον συγκεκριμένο κλάδο. Το νησί των ανέμων βρίσκεται πάντα ψηλά στις προτιμήσεις των Celebrities παγκοσμίως και είναι γεγονός πως τα πρώτα ονόματα της Show Biz έχουν ήδη πατήσει το πόδι τους στα σοκάκια της Μυκόνου. Μικρά φυσικά τα πρώτα δείγματα γραφής για την επισκεψιμότητα του νησιού το επόμενο διάστημα όμως ικανό να φέρει μία αύρα αισιοδοξίας στους επιχειρηματίες του τόπου.

Το γενικό lockdown στον κλάδο του τουρισμού και το κλείσιμο των συνόρων για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχει σίγουρα συρρικνώσει την τουριστική περίοδο για το φετινό καλοκαίρι. Οι ξενοδόχοι και γενικότερα όλοι ΄όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού αισιοδοξούν πως ο Αύγουστος θα δώσει την απαραίτητη οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις τους και ο τζίρος θα αυξηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Όλα αυτά βέβαια θα μπορέσουν να επιβεβαιωθούν αν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο νέο κύμα εξάπλωσης του Κορονοϊού στη χώρα μας. Στη Μύκονο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου η προσέλευση των τουριστών φαίνεται να σημείωσε μικρή αύξηση παραμένοντας ωστόσο πολύ χαμηλότερα από τα περσινά νούμερα.

Οι πτήσεις προς το όμορφο κυκλαδίτικο νησί παραμένουν οι ίδιες με πέρυσι όσον αφορά το εσωτερικό με σαφώς λιγότερα άτομα να μετακινούνται από και προς τη Μύκονο. Μειωμένα είναι τα δρομολόγια από το εξωτερικό προς τη Μύκονο για το ίδιο πάντα διάστημα και εκεί σημειώνεται το μεγάλο πρόβλημα. Αν αναλογιστεί κανείς πως πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ δεν πραγματοποιούνται εξαιτίας των μέχρι στιγμής απαγορεύσεων λόγω Κορονοϊού μόνο άνετα δεν θα πρέπει να αισθάνονται οι επιχειρηματίες του τόπου. Οι προβλέψεις για αύξηση της εισροής τουριστών μέχρι τα τέλη Ιουλίου και κορύφωσης της μέσα στον Αύγουστο μένει να δούμε αν θα καταφέρουν να επιβεβαιωθούν κόντρα στην αρνητική ψυχολογία που έχει δημιουργηθεί στην αγορά το τελευταίο διάστημα.

Σε πολύ χαμηλά ποσοστά κυμαίνεται και η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Γύρω στο 20% των διαθέσιμων δωματίων φιλοξενούν τουρίστες αυτές τις ημέρες με τους ιδιοκτήτες να επιδιώκουν τον Αύγουστο να αγγίξουν πληρότητα κάπου γύρω στο 60%. Και όλα αυτά όταν τα προηγούμενα χρόνια στα νησιά μας δεν έπεφτε καρφίτσα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρά την κρίση όμως που περνάει ο τουρισμός μας οι τιμές των καταλυμάτων δεν αναμένεται να πέσουν σε νησιά όπως η Μύκονος σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχειακών μονάδων. Δωμάτια από 100 ευρώ μέχρι και αρκετές χιλιάδες ανά διανυκτέρευση όταν η πληρότητα δεν θα ξεπερνά το 60% ακούγεται οξύμωρο για το φετινό καλοκαίρι.