Σταϊκούρας για αναδρομικά: υλοποίηση στο ακέραιο της απόφασης του ΣτΕ

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Οικονομικών για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πότε θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τα αναδρομικά και την πορεία της οικονομίας, εν μέσω της κρίσης κορονοϊού, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών.

Όπως είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας για τον χρόνο καταβολής των αναδρομικών «φέτος, το συντομότερο δυνατόν, μετά τον Δεκαπενταύγουστο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να δώσουμε τα ποσά. Θα επιδιώξουμε να μην είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά νωρίτερα. Η κρίση είναι σε εξέλιξη και πρέπει να έχουμε στα χέρια μας ταμειακά διαθέσιμα, τα εφόδια που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης».

«Υλοποιούμε τις δικαστικές αποφάσεις και όχι έναντι όσων έχουν προσφύγει, αλλά για περίπου 2,3 εκ. συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα που θα μοιραστούν περίπου 1,4 δις ευρώ. Υλοποιούμε την δικαστική απόφαση στο ακέραιο», είπε, απαντώντας στα πυρά της αντιπολίτευσης.

Αναφορικά με την ύφεση και τις επιπτώσεις της, ο Υπ. Οικονομικών είπε «είναι οι δυσοίωνες προβλέψεις αυτές που κάνουν λόγο για ύφεση 10% λόγω κορονοϊού, έχουν αναθεωρήσει τις προβλέψεις τους η ΕΕ και η ΕΚΤ. Θα έχουμε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα, αυτό είναι γεγονός. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ταμειακά θα έχουμε πρόβλημα. Ξεκινήσαμε στην κρίση κορονοϊού με 37,5 δις ταμειακά διαθέσιμα και σήμερα έχουμε 31,5 δις, άρα δαπανήσαμε από αυτά 6 δις συν τα 6-7 δις που αντλήσαμε από τις αγορές το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει από ευρωπαϊκούς πόρους ούτε ένα ευρώ και δεν μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά για άλλες αποφάσεις, όπως το ταμείο SURE, για το οποίο έχουμε στείλει ότι απαιτείται στην ΕΕ, αλλά ακόμη δεν έχει εγκριθεί κάτι. Έχουμε αξιοποιήσει τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων Γενικής Κυβέρνησης και δεν έχουμε πειράξει το «μαξιλάρι» των ταμειακών διαθεσίμων που είχε δημιουργηθεί λόγω της κακής πορείας της οικονομίας.

«Θέλαμε και θέλουμε το τραπεζικό σύστημα να συμβαδίσει με τους ρυθμούς που τρέχει η ελληνική Κυβέρνηση. Υπήρχαν προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζονται» είπε ο κ. Σταϊκούρας, κάνοντας λόγο «για ενέσεις ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που έχουν λάβει, μεταξύ άλλων, 20.000 επιχειρήσεις στα νησιά. Το τραπεζικό σύστημα, με καθυστέρηση και δυσκολίες στην αρχή και τώρα με καλύτερους όρους, να συμβάλλει στην χρηματοδότηση της αγοράς. Έχουν εκταμιευθεί δάνεια 1 δις το τελευταίο διάστημα, με τα οποία έχουν πέσει συνολικά 3 δις ευρώ στην πραγματική οικονομία τον Ιούλιο».

Ο κ. Σταικούρας ότι υπάρχουν αρκετά εργαλεία υποβοήθησης των επιχειρήσεων, εν μέσω της κρίσης, όπως η μείωση στην προκαταβολή φόρου και η έκπτωση στα ενοίκια.

Αναφορικά με την προστασία πρώτης κατοικίας, ο Υπ. Οικονομικών είπε ότι το πλαίσιο προστασίας ουσιαστικά δεν υπάρχει από το 2019, αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Γέφυρα», με το οποίο στηρίζονται οι δανειολήπτες σε ανάγκη, δε για πρώτη φορά και οι συνεπείς δανειολήπτες, με επιδότηση του επιτοκίου τους για 9 μήνες.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης θα υποβληθεί τον Οκτώβριο και οι εκταμιεύσεις αναμένονται από το 2021, ενώ άμεσα αναμένεται να εισρεύσουν κονδύλια από άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία για τόνωση της ρευστότητας και της πραγματικής οικονομίας.

Πολιτική κόντρα για τα αναδρομικά

Η ανακοίνωση απο το βήμα της Βουλής, αναφορικά με την καταβολή αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους εντός του 2020, εφάπαξ και δίχως κούρεμα, σε ότι έχει να κάνει με τις κύριες συντάξεις προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η αποφαση αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις και όχι δώρα και επικουρικές, αναφέροντας ότι αυτή η καταβολή των 1,4 δις ευρώ σε 2,5 εκ. συνταξιούχους γίνεται "στα όρια των δημοσιονομικών της χώρας', κλεινοντας κάθε συζήτηση για όποια άλλη ελάφρυνση ή βοήθεια στους συνταξιούχους, λέγοντας ότι υπάρχουν και άλλες κοινωνικές ομάδες που πρέπει να στηριχτούν εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού.

Απαντώντας, απο το βήμα της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι ουσιαστικά "κουρεύει" σε μεγάλο ποσοστό τα ποσά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι με την αποφαση της Κυβέρνησης, οι συνταξιούχοι χάνουν έως και το 60% των χρημάτων που θα έπρεπε να λάβουν.

Το Κίνημα Αλλαγής επέκρινε το Μαξίμου ότι με την λύση που επέλεξε υπάρχουν συνταξιούχοι που δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας απο την πλευρά του, σε δήλωση του αναφέρει, μεταξύ άλλων ό,τι «Η κυβερνητική ρύθμιση για τους συνταξιούχους συνιστά κλοπή μέσα από το πορτοφόλι τους και την ευθύνη για αυτή την κλοπή ανέλαβε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ουσιαστικά η κυβέρνηση με το “έτσι θέλω” δίνει μόνο 900 εκατομμύρια από τα 3,9 δισ. που εκδίκασε το ΣτΕ, κόβοντας τα ποσά που προέρχονται από τον σφαγιασμό των επικουρικών συντάξεων και των δώρων. Κι αυτό έχει το θράσος να το εμφανίζει ως μεγάλη επιτυχία».